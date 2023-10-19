Sonsuza Kadar Cumhuriyet

Türkiye’nin önde gelen ve tüm dünyada başarı toplayan giyim markası Koton, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında, yıl boyunca her ay cumhuriyetin kilometre taşı olan bölgelere gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamladı. Koton çalışanlarından oluşan Koton Cumhuriyet Gönüllüleri, 9 kent ve bölgeyi kapsayan ‘cumhuriyet gezileri’nin son durağında cumhuriyetin ilan edildiği Ekim ayında Ankara’da buluştu. Moda ve medya dünyasından isimlerin de eşlik ettiği ziyarette, tarihi birinci ve ikinci meclis binaları gezildi. Program cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahgâhı olan Anıtkabir’de tamamlandı.

SELANİK’TE ATATÜRK EVİ İLK DURAK

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 35’inci yaşını kutlamanın heyecanını yaşayan Koton, bu özel yıl için hazırladığı etkinlikler planı çerçevesinde Türkiye’de benzeri yapılmamış bir rotayla cumhuriyetin kuruluş izlerini takip etti. Ziyaretler ocak ayında Selanik’te Atatürk Evi ile başladı. Koton gönüllüleri şubat ayında İktisat Kongresi yıldönümünde İzmir’i, mart ayında Çanakkale’yi, Nisan ayında meclisin açılış yıldönümünde Ankara’da ilk meclisi, mayıs ayında Samsun’u, haziran ayında Amasya Genelgesi yıldönümünde Amasya’yı, temmuz ayında Erzurum Kongre Merkezi’ni, ağustos ayında Afyon Kocatepe’yi, Eylül ayında Sivas’ı ziyaret etti. Eylül ayında Türk egemenliğine geri dönüşünün yıldönümü için yeniden İzmir’e gidildi. Koton 100’üncü yıl ziyaretleri, cumhuriyetin kuruluşunun ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı 29 Ekim yıldönümü için cumhuriyetin başkenti Ankara’ya gerçekleşen ziyaretle tamamlandı.

CUMHURİYET KIRMIZISI

Koton, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını unutulmaz kılmak amacıyla ‘100’üncü Yıla Özel Cumhuriyet Kırmızısı’ adı verilen bir koleksiyon hazırladı. Cumhuriyet konulu resim, şiir, öykü, makale gibi farklı yetenek alanlarında Koton’luların ürettikleri eserler oluşturuldu. Koton, bu değerli eserlerin arasından sembolik olarak birincileri seçiyor. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılım gösteren Koton gönüllüleri ile Koton Cumhuriyet Korosu kuruldu. Koro, marşları ve Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyleyeceği 29 Ekim’e hazırlanıyor.

HER GÜN KUTLAYALIM

Tüm ziyaretler, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve CEO Dr. A. Bülent Sabuncu’nun önderliğinde Koton çalışanları ile moda ve medya dünyasından katılımcılarla yapıldı. Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Biz Cumhuriyetin 100’üncü yılını bir gün değil her gün kutlayalım mottosuyla yola çıktı. Ocak ayından itibaren her ay Cumhuriyetimiz veya Atatürk’ün hayatında önemli olan yerlerde kutlama yaptık” dedi.

Cumhuriyeti bir gün değil her gün kutladıklarını vurgulayan Yılmaz Yılmaz, “Cumhuriyet kırmızısı koleksiyonumuzun üzerine de kendimizce yazmaya ve mesajlar vermeye çalıştık. Atatürk ve cumhuriyetten öğrenmeliyiz. Buna firmamızın, insanlarımızın ihtiyacı var. Sonsuza kadar cumhuriyet” diye konuştu.