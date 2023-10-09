Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş bireylere ve çağdaş topluma ulaşmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren ÇYDD, Türkan Saylan'ın 100 bin kız çocuğuna burs verme hayalini Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirdi. Fikir öncüsü Prof. Dr. Türkan Saylan'ın anısını yaşatmak ve umut çiçeği kardelen gibi zorlukları yenerek meslek sahibi olan öğrencilerin başarı yolculuklarını paylaşarak kız çocuklarına rol model olmak, topluma da umut vermek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

UMUT ÇİÇEKLERİ

“Cumhuriyet’in 100.Yılı Anısına Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Buluşması” başlıklı etkinlik, 7 Ekim Cumartesi günü, saat 09.30'da Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma töreni ile başladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yetkilileri ile mezun ve şimdiki bursiyerlerden oluşan umut çiçekleri Saylan’ın kabri başında minnet duygularını diye getirdi.

Levent İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu Gazeteci Özlem Gürses’in üstlendi. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açılış konuşmasının ardından eğitimlerini tamamlayarak mesleklerinde başarılı adımlar atan öğrencilerin deneyimleri ve başarı hikayeleri anlatıldı.

YAŞAMIN İÇİNDE KARDELENLER

ÇYDD'nin eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlama amacıyla geliştirdiği projelerin yarattığı farkındalık, yıllardır sürdürdüğü çalışmaların sonuçları yaşamın içindeki başarılı mezunlarla gösterilmiş oldu.

ÇYDD’nin mezun ve bursiyer öğrencileri, ÇYDD Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇYDD üyeleri, kız çocuklarını okutma projelerinin bağışçıları ile birlikte sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri de etkinlikte yerini aldı.

KARDELEN’İN İSİM ANNESİ

Programın son panelinde ise ÇYDD’nin bursiyeri ilk 26 öğrenciye ‘Kardelen’ ismini koyarak çok ses getiren kitabı kaleme alan yazar Ayşe Kulin, bir kardelen öyküsünden esinlenerek ‘Adımı Deniz Koydular’ romanını yazan gazeteci-yazar Demet Cengiz ve iletişim yöneticisi Sibel Asna konuştu.

Türkan Saylan’ın 100 bin kız çocuğuna burs hayali gerçekleşirken, bugün aynı hayale kuran 100 bin kız çocuğu olduğu vurgulandı.