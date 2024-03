ACILARDAN ÖZGÜRLEŞ

Hayaller, istekler, arzular ve beklentiler karşılanmayınca insan hayal kırıklığı yaşar. Bunun sonucunda da acılar oluşur. Eğer bunlardan vazgeçilmezse, birey acılarla yüzleşmek zorunda kalır. Zevk arayışları, bireyi acılara sürükler. O yüzden acılarla yüzleşmek için acıların farkına varılmalıdır.

Acıyı anlayınca ve onunla yüzleşince acılardan özgürleşme oluşur. Acıdan özgürleşince zevkin peşine de düşülmez. Böylece zevk ve acı iyiliği aşılır. Acıdan özgürleşmek için öncelikle acının ne olduğunu anlamak gerekir.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Acı Yönetimi" Değişim Programı sayesinde acının hangi durumlarda ortaya çıktığı bilinecektir. Böylece kişi, acı gelmeden önce tedbirlerini alacaktır. Acıdan kaçmayınca ve onunla yüzleşince acıdan ders de alınabilir. Acının bireye ne anlattığı algılanır. O yüzden acıyı kabullenmek gerekir.

"Acı Yönetimi Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada acıdan nasıl özgürleşilmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Acının nedeni anlaşıldığında acıdan ders alınır ve artık acı, bir sonraki aşamada rahatsızlık vermez. Acıdan özgürleşmek için yaşam tarzı değiştirilmelidir. Bunun için kişi, kendini keşfetmeli ve kim olduğunu anlamalıdır.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde kişi, istek, arzu ve beklentilerden özgürleşmeye başlar. Duyguların, düşüncelerin, eylemlerin farkında olur. Eğer hayatla ilgili sorumluluk tam olarak kabullenilirse acılar zevke dönüşür.

Acılardan kaçmamak, acılardan özgürleşmek için büyük bir adımdır. Acılarla yüzleşince acının kişiye ne anlattığı da kolayca anlaşılır.

Mutlu değişimler.....

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]

0530 877 06 04