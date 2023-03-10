Sarı-siyahlılar, Bursa’da rakibine set vermeden galibiyete ulaşmayı başardı.

2018’den bu yana Türkiye’nin tek şampiyonu olan VakıfBank, 19. hafta açılış mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Bursa, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki mücadelede sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk setinde ilk 6’sının tamamından skor katkısı almayı başaran VakıfBank, 25-14’lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de güçlü bir performans ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-17 ile seti hanesine yazdırdı ve skoru 2-0’a getirdi. Son seti de 25-18 alan VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 12, Kara Bajema 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final mücadelesine çıkacak. VakıfBank – Vero Volley Milano mücadelesi 15 Mart Çarşamba 19.30’da başlayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ