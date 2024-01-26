Yılın Takımı EA SPORTS FC Mobile İçin Yayınlandı!

Bu ayın başında yapılan taraftar oylamasının ardından, EA SPORTS FC Yılın Takımının (TOTY) prestijli erkekler finali XI'i artık EA SPORTS FC Mobile için de oyun içindeki yerini aldı. (Çin, Kore ve Japonya'da ise 1 Şubat’tan itibaren yer alacak.)

Etkinlik 29 Şubat'a kadar beş haftalık bir süreyi kapsayacak ve oyuncular, Ultimate Team'lerini aralarında Erling Haaland, Rúben Dias, Rodri ve Lionel Messi'nin de bulunduğu yılın en iyi isimleriyle oluşturabilecek.

Dünyanın en iyi erkek oyuncularından oluşan 80'den fazla futbolcudan son XI'e gelindiğinde, EA SPORTS FC Yılın Takımı kampanyasında en çok oy alan erkek oyuncu, tüm Erkek takımlarının %74'ünde yer alan Real Madrid'den Jude Bellingham oldu. Erkek futbolcularda ilk üçte Kylian Mbappé (%66) ve Virgil van Djik (%66) yer aldı.

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, "EA SPORTS FC Yılın Takımı'nda seçilmek bir onur" dedi. "Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer almak harika bir duygu ve oy veren tüm taraftarlara müteşekkirim."

EA SPORTS FC Mobile'daki Yılın Takımı etkinliği sırasında oyuncular, Ultimate Team'lerine eklemek üzere oyun içinde Yılın Takımı Adayı Oyuncularını kazanmak için Ödül Yoluna doğru ilerleyebilmek için Beceri Oyunları ve Maçlarda yarışabilirler. Ayrıca, beş haftalık etkinlik süresi boyunca kilometre taşlarını tamamlamak, EA SPORTS FC Mobile oyuncularının high-OVR TOTY Oyuncusu kazanmasını sağlayacak.

Bunların yanında her hafta, Jairzinho dahil TOTY ve TOTY ICON Oyuncuları için yeni Haftalık Değişimler (Weekly Exchanges) geliyor. Bu yılki etkinlikte ayrıca oyuncuların üç efsanevi ICON'dan birini seçerek rekabet etmelerine, maçlar kazanmalarına ve OVR Temel istatistiklerini gelişmiş bir TOTY ICON sürümüne yükseltmelerine olanak tanıyan özel bir ICON Evolutions Bölümü de yer alacak.

Bu yılın EA SPORTS FC Yılın Erkek Takımı'nın tam listesini aşağıda bulabilirsiniz.