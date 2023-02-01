İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Kulübün el değiştirmesinin ardından Thomas Tuchel'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Graham Potter yönetiminde beklentileri karşılayamayan Chelsea, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.

Premier Lig'in 21. haftasının ardından zirvenin 21 puan gerisinde 10. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon avro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübünden 9'u İngiltere Premier Lig'den çıktı. En yakın rakibinden 5 kattan fazla transfer gideri bulunan Chelsea'yi, Southampton ve Arsenal takip etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, 63,25 milyon, puan tablosunun zirvesindeki Arsenal ise 60,3 milyon avroyu gözden çıkardı.

İlk 10'daki tek Fransız kulübü Olimpik Marsilya, 40 milyon avro harcamayla 8. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'deki transfer döneminin bitmesine 8 gün kalmasına karşın 13,95 milyon avroyla listenin 18. sırasında yer alması da dikkati çekti.

2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro) 1 Chelsea İngiltere 329,5 milyon 2 Southampton İngiltere 63,25 milyon 3 Arsenal İngiltere 60,3 milyon 4 Bournemouth İngiltere 56,2 milyon 5 Newcastle United İngiltere 49,35 milyon 6 Liverpool İngiltere 42 milyon 7 Leeds United İngiltere 41,2 milyon 8 Olimpik Marsilya Fransa 40 milyon 9 Wolverhampton İngiltere 38,5 milyon 10 Leicester City İngiltere 31 milyon

Chelsea'ye 121 milyon avroluk Arjantinli

Kış döneminin en flaş transferine de Portekiz kulübü Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i renklerine bağlayan Chelsea imza attı.

22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Benfica'ya 121 milyon avro ödeyen Chelsea, 2021 yazında Jack Grealish'i 117,5 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Manchester City'ye ait Premier Lig rekorunu da kırdı.

Chelsea, Mykhailo Mudryk transferiyle 2. sırayı da kimseye bırakmadı. 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu için Shakhtar Donetsk'e 70 milyon avro ödeyen Chelsea'nin başarıya göre 30 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Newcastle United ise Anthony Gordon'ı 45,6 milyon avroya Everton'dan alarak dikkati çekti.