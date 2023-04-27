Premier Lig'de Avrupa yarışından kopmak istemeyen Tottenham evinde Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Tottenham, galip gelerek, 5. sıradaki Aston Villa ile arayı açmak istemiyor. Manchester United ise daha 4. sıradaki yerini korurken, ev sahibine göre daha rahat konumda. İnternet üzerinden Tottenham-Manchester United maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı nereden izlerim? diye aratmayı sürdürüyor. Peki Tottenham-Manchester United ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham-Manchester United maçı hakkındaki tüm detayları Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte Tottenham-Manchester United maçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa'da günün maçında Avrupa yarışından kopmak istemeyen Tottenham- Manchester United'ı ağırlıyor. Bu akşam saat 22.15'te başlayacak maç Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Fraser Forster, Japhet Tanganga, Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Oliver Skipp, Pape Sarr, Emile Hojbjerg, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung.

Manchester United: David De Gea, Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, Diogo Dalot, Casemiro, Eriksen, Antony, Weghorst, Rashford, Anthony Martial.