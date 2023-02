MUSİBET: İnsanın kendi düşünce, hareket, iradesi dışında, tahmin edemediği, beklemediği olaylarla karşılaşma durumudur. Pandemi (Korona)böyle bir MUSİBETTİ Dünya için. Bütün Dünyayı MENFİ etkiledi. Dengeleri altüst etti.

Böyle zamanlarda İnsanlar, Toplumlar; kendilerine dönüp eksiklerini, hatalarını gözden geçirip, düzeltmeye çalışmalıdırlar. Kardeşlik, dayanışma, sabır ve tahammül, Hakk, Hukuka uyma, İnanç ve Ahlâkın doruklaşması gerekir.

Ülkemizin insanları, toplumları, bu süreci nasıl yönetti ve halen nasıl yürütmektedirler. Bir kardeşiniz olarak üzülerek söylemeliyim ki,(Ev hanımları, Çocuklar, gençler, işçiler, memurlar, öğrenciler emekliler dışında) insanımızın, toplumumuzun pek azı hariç, herkes sınıfta kaldı. İyi bir sınav veremedik, halen de verememekteyiz.

Her SEKTÖRDEKİ TİCARET ERBABLARI, en küçüğünden en büyüğüne kadar ticaret faaliyetlerinde pek azı hariç, normal ticaret kurallarının dışına taşmış durumdadırlar. Pandemi öncesi ticaret anlayışları ile, pandemi sonrası ticaret anlayışları tamamen farklılastı. Adeta MAL yığma, ihtiras, azgınlaşma, daha çok kazanılsın da nasıl olursa olsun anlayışı hüküm sürmektedir. Doyumsuz, YÜKSEK ZAMLI FİYATLARLA Milletin CEBİ boşaltılmaktadır. Böyle bir durum bu kadar GENEL KAPSAMLI hiç bir dönem olmadı. Ticaret erbabı herkes adeta kendi ENFLASYONUNA "KÖRÜKLE" gidiyor. Bumerang tesiri yapıp bütün toplumu etkisi altına aldı. Enflasyon EKONOMİK terim olmaktan ziyade, SOSYOLOJİK bir boyut kazandı. Nerdeyse her an, her saat, her gün, fiyatlar ekonomik veriler dışında artarak devam ediyor, durma niyeti yok gibi.

Bu durumun sonuçları ülke ekonomisine ve sosyolojiye ciddi darbeler vurmaktadır. İnsanımızın bir birine bakışı değişti, güveni zedelendi. Bu durum insanımız, toplumumuz, Devletimiz açısından, sıkıntılı bir durumdur. Pandeminin sonuçları menfi olarak bütün Dünya gibi, ülkemizi de etkiledi. Yukarıdaki SOSYOLOJİK enflasyonun Genel enflasyon içindeki payı asgari yüzde OTUZ ARTIDIR. Bu milletin parası HAKSIZ KAZANÇ olarak birilerinin cebine giriyor demektir. Bu gidiş ne İnsanlığa, ne Adalete, ne Hakk'a, ne İmana, ne Ahlâka, ne İzana sığar. Hiç bir ölçüye uymaz. Vatana, Millete bilerek veya bilmeyerek düşmanlığa götürür işi. Çok-çok dikkat edilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız.

HADİD:22.Ayet:Yeryüzünde ve nefislerinizde başa gelen her MUSİBET, biz onu meydana getirmeden önce muhakkak bir kitap ta yazılıdır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Başka bir AYET: "Allah'ın izni olmadıkça başa bir MUSİBET gelmez....

AYET: "Hayır, hayır, siz peşin olanı, Dünyayı seviyorsunuz".

KIYAMET:34,35,36,Ayetler:Ahireti bırakıp terk ediyorsunuz.------Gerektir sana BELA, gerek! Evet, gerektir sana BELA, gerek!.------İnsan, başıboş bırakılacağını mi sanır?

YUNUS:55.Ayet:Uyan,göklerde ve yerde her ne varsa, hepsi Allah'ındır. Uyan , Allah'ın vaadi kesinlikle haktır. Ancak onların çoğu bunu bilmez.

HADİS: Güvenilir ve doğru tüccar, kıyamet gününde peygamberler, Sıddıklar ve Şehitlerle beraber haşrolunacaktır.

HADİS: Kanaat hazinedir.

HADİS: Bizi aldatan bizden değildir.

HADİS: Ey Tüccar topluluğu! Allah'tan korkan, iyi ve doğru hareket edenler hariç, tüccarlar kıyamet gününde GUNAHKÂR olarak diriltileceklerdir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar ,Allah'a emanet olunuz.