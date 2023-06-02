Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası, Yalova'daki ikinci gün karşılaşmalarıyla devam etti.

Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu!

90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva günün ilk maçında Japonya, Avustralya'yı 65-51 mağlup etti. Günün ikinci mücadelesinde ise ABD ile Türkiye karşılaştı. İlk yarıda uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada milliler, son iki Paralimpik Oyunları şampiyonu rakibine 81-59 yenildi. Türkiye, turnuvada ilk kez mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda yarın Türkiye-Japonya ve Avustralya-ABD müsabakaları oynanacak. (AA)