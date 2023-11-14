VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde Sırbistan deplasmanında

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, son 2 sezondur zafere ulaştığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci grup maçına çıkıyor. 2023-2024 sezonunda A Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, 15 Kasım Çarşamba, TSİ 21.00’de Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova’ya konuk olacak.

Giovanni Guidetti: “Pazova’nın genç ve yetenekli oyuncuları var”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sırbistan’a geldiği için heyecanlı olduğuna değinirken; “Kişisel olarak Belgrad’da olmak benim için çok keyifli. Bu yüzden buraya geldiğimiz için mutluyum. Pazova’ya karşı oynayacağımız için de heyecanlıyım. Pazova çok fazla genç ve yetenekli Sırp oyuncuya sahip. VakıfBank olarak yolumuzda devam etmek ve kazanarak dönmek istiyoruz” dedi.

Ali Frantti: “Takımımız için güzel bir tecrübe olacak”

VakıfBank’ın ABD’li smaçörü Ali Frantti ise, “Maç için heyecanlıyız. Takımımız için güzel bir tecrübe olacak. Elimizden geleni yapacağız ve kazanmak istiyoruz. Yeni bir ülkede olmak da her zaman keyifli” ifadelerini kullandı.

VakıfBank, A Grubu’ndaki ilk maçında Volley Mulhouse Alsace’yi 3-0 mağlup ederek sezona başlamıştı. A Grubu’nda 6 zafer ile CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok şampiyon olan ekibi VakıfBank ile birilikte; Volley Mulhouse Alsace ve Jedinstvo Stara Pazova’nın yanı sıra İtalya temsilcisi Alllianz Vero Volley Milano bulunuyor.