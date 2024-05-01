Altın Fiyatlarında Son Durum: Fed Faiz Kararı Öncesi Beklentiler ve Tahminler

Son dakika gelişmeleriyle dikkat çeken altın piyasası, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararının eşiğinde. Altın fiyatlarındaki son düşüşler ve bu düşüşlerin ardında yatan nedenler, yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Fed'in faiz kararı altın piyasasını nasıl etkileyecek? İşte detaylar:

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum Şöyle;

Nisan ayı boyunca altın fiyatları, Mart ayındaki kazançlarına ek olarak yüzde 4'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu artış, ons altın fiyatlarının Mayıs ayının ilk günlerinde 2.283 dolar seviyesinde hareket etmesine olanak tanıdı. Türkiye iç piyasasında ise gram altın 2.554 TL, çeyrek altın 4.054 TL ve Cumhuriyet altını ise 16.516 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Fed Faiz Kararı Ne Olacak? İşte Beklentiler

Fed, bugün TSİ 21.00'de kritik faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin çoğunluğu, faiz oranlarının sabit tutulacağını öngörüyor. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, son dönemdeki yüksek enflasyon verileri ışığında faizler konusunda daha şahin bir tutum sergilemesi bekleniyor. Bu beklenti, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici bir etki yapabilir.

Altın Fiyatları Ne Olur?

Uzmanlar, Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Şirin Sarı gibi isimler, Fed kararının piyasalardaki dengeleri önemli ölçüde değiştireceğine işaret ediyor. Sarı'ya göre, altın fiyatlarındaki potansiyel yükseliş, jeopolitik risklerden ziyade büyük merkez bankalarının politikaları tarafından şekillendirilecek.

Altın İçin Eylül ve Sonrası Beklentiler

Fed'in, yılın ilerleyen dönemlerinde, özellikle Eylül ayı veya yılın dördüncü çeyreğinde faiz oranlarında bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu beklenti, yatırımcılar arasında geniş bir şekilde fiyatlandı. Dolayısıyla, bu döneme kadar altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, Fed'in politika adımlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fed'in bugünkü faiz kararı, altın fiyatları üzerinde kritik bir etki yapacak. Kararın açıklanmasına kısa bir süre kala, piyasa oyuncularının ve yatırımcıların gözü kulağı, Jerome Powell liderliğindeki Fed'den gelecek haberlerde. Altın yatırımcıları için önemli bir gün olan bugün, piyasalardaki dengeleri yeniden şekillendirebilir.