Prof. Dr. Naci Görür Açıklıyor: En Yakın Deprem Nerede Olacak? En Yakın Deprem Ne Zaman?

Manisa, jeolojik konumu itibarıyla Türkiye'nin en aktif fay hatlarından birinin üzerinde yer almakta ve bu durum, şehrin büyük bir deprem riski altında olduğunu göstermektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naci Görür, bu gerçeği vurgulayarak, Manisa'nın deprem direncinin artırılmasının şart olduğunu belirtmiştir.

Manisa'nın Deprem Potansiyeli Ne?

Manisa, hem "horst" hem de "graben" jeolojik yapılarına sahip bir bölge olarak tanımlanır. Bu yapılar, yer kabuğunun farklı hareketleri sonucunda oluşur ve genellikle yüksek deprem aktivitesi ile ilişkilidir. Prof. Dr. Naci Görür'e göre, Manisa'nın üzerinde bulunduğu fay hatları, 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilme kapasitesine sahiptir. Bu bilgi, şehrin deprem hazırlıklarını gözden geçirmesi için önemli bir uyarıcıdır.

Depreme İçin Alınması Gereken Önlemler

Deprem, kaçınılmaz bir doğa olayıdır ve tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini öngörmek mümkün değildir. Ancak, depremin zararlarını azaltmak mümkündür. Manisa için öncelikli adım, binaların ve altyapının güçlendirilmesidir. Yapıların deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi veya mevcut yapıların güçlendirilmesi, can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltabilir.

Manisa'nın deprem riskine karşı daha dirençli bir hale gelmesi için, şehir sakinlerinin de aktif rol alması gerekmektedir. Yerel yönetimler, deprem bilincini artıracak eğitim programları düzenleyebilir ve acil durum yönetim sistemlerini güçlendirebilir. Ayrıca, şehrin jeolojik ve topografik yapısını iyi anlamak, yapılaşma planlarına yön verirken büyük bir avantaj sağlar.

Manisa'nın deprem riski, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Prof. Dr. Naci Görür'ün de belirttiği gibi, "Bu bölge er geç depremle sınanacaktır." Bu gerçeği kabul ederek, gerekli önlemleri almak ve şehri bu doğal afete karşı daha dirençli hale getirmek, tüm Manisalıların sorumluluğundadır. Deprem olmadan önce hazırlıklı olmak, olası bir afet anında hayat kurtarır ve toplumsal dayanıklılığı artırır.