Üsküdar Üniversitesi Özel Ödülü, Milli Voleybolcu İlkin Aydın’a

Üsküdar Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende, ‘Üsküdar Üniversitesi Özel Ödülü’ Türkiye A Milli Voleybol Takımı’na verildi.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’ndaki törende, ‘Üsküdar Üniversitesi Özel Ödülü’ Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör tarafından Türkiye A Milli Voleybol Takımı adına Milli Voleybolcu ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi İlkin Aydın’a takdim edildi.

Şampiyonlukta giydiği imzalı formasını hediye etti

İlkin Aydın, şampiyonluk karşılaşmalarında giydiği ve üzerinde Milli Takımdan oyuncu arkadaşlarının imzası bulunan formasını hediye etti.

Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümü öğrencisi olan Milli voleybulcu İlkin Aydın, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Türkiye’de hem meslek sahibi olup hem de okul okumanın ne kadar zor olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim, çünkü spor ne kadar bir meslek haline gelse de olabilecek sakatlıklardan ötürü her zaman durma noktasına gelebiliyor. O nedenle ben her zaman elimde bir diplomam olsun istedim. Bu zamana kadar da çabalıyordum, şu anda Üsküdar Üniversitesinde olduğum için çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren herkese çok teşekkür ediyorum.”