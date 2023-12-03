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Trabzonspor Taraftarlarına Özel Hamsi İkramı

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Trabzonspor Taraftarlarına Özel Hamsi İkramı
Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nin el ele vererek gerçekleştirdiği bu özel etkinlik, taraftarların yüzünü güldürdü. Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 14. haftasında, Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor'un karşılaşmasından önce, Papara Park'ın hemen yanı başında kurulan stantlarda taraftarlara sıcak hamsi ikramı yapıldı.

Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nin el ele vererek gerçekleştirdiği bu özel etkinlik, taraftarların yüzünü güldürdü. Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 14. haftasında, Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor'un karşılaşmasından önce, Papara Park'ın hemen yanı başında kurulan stantlarda taraftarlara sıcak hamsi ikramı yapıldı.

Taraftarlar ve Yönetim El Ele: Samimi Buluşma

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bu etkinlik, taraftarlarla yönetimin buluştuğu samimi bir ortam yarattı. Başkan Doğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, taraftarlarla sohbet edilip, anı fotoğrafları çekildi. Bordo-mavili taraftarlar, bu özel günün keyfini çıkarırken, yönetimin de bu samimi hareketi takdirle karşılandı.

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Etkinliğin Arkasındaki Güçlü İsimler

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Çöz, etkinliğin düzenlenmesinde Başkan Doğan'ın büyük emeği olduğunu vurguladı. Güneşli bir havada, taraftarların coşkusuyla buluşan bu etkinlik, Trabzonspor camiasının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Çöz, bu tür etkinliklerin taraftarlarla iç içe olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Trabzonspor-Mondihome Kayserispor Karşılaşmasının Önemi

Bu özel etkinlik, Trabzonspor ve Mondihome Kayserispor arasındaki önemli maç öncesinde düzenlendi. Taraftarların maç heyecanını artıran bu buluşma, aynı zamanda bordo-mavili takımın ligdeki konumunu ve başarı hedeflerini de vurguluyor. Trabzonspor taraftarlarının takımlarına olan bağlılığı ve destekleri, bu tür etkinliklerle daha da güçleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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