Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi

D-Smart’ta yayınlanan Asya Şampiyonlar Ligi’nin 5. Haftasında, Ronaldo’lu, Mane’li yıldızlar topluluğu Al Nassr ile Persepolis takımları karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2’nci dakikası oynanırken, Persepolisli orta saha oyuncusu Soroush Rafiei’nin müdahalesiyle Portekizli yıldız Ronaldo yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Ronaldo, pozisyonun ardından hakeme giderek penaltı olmadığını söyledi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Ma Ning, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.

17. dakikada Lajami’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, kendi sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Salı günü 19.00’da oynanacak kritik maçında ise Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Navbahor'a konuk olacak.

Maçların, Türkiye’de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlandığı öğrenildi.