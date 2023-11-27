NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!

İsveç’te düzenlenen eFIBA Dünya Finalleri öncesi, Avrupa Şampiyonası grup etabında çıktığı 14 maçın 14’ünü de kazanan NBA2K Milli Takımımız; Almanya, İtalya, İsrail ve Büyük Britanya’nın yer aldığı play-off grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Şampiyonanın Avrupa etabında; yarı finalde Portekiz, finalde de Fransa’yı mağlup eden NBA2K Milli Takımımız, ‘Avrupa Şampiyonu’ unvanını aldı.

24 Takımın mücadele ettiği Avrupa etabını lider olarak tamamlayan NBA2K Milli Takımımız, ‘Avrupa Şampiyonu’ unvanı ile İsveç’te düzenlenen eFIBA Season 2 Dünya Finalleri’nde, B Grubu’nda mücadele etti. Grupta karşılaştığı Fas, Filipinler ve Lübnan’ı mağlup ederek 3’te 3 yapan Ay-Yıldızlılar, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Ay-Yıldızlılardan Bronz Madalya!

Yarı final mücadelesinde Fransa ile eşleşen NBA2K Milli Takımımız, rakibine mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti ve üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı. Şampiyonada çıktığı üçüncülük maçında Filipinler’i mağlup eden Milli Takımımız, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Alper Afşin Özdemir: “Hedef Dünya Şampiyonluğu”

NBA2K Milli Takımımızın elde ettiği başarı hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “4 senedir üst üste Avrupa Şampiyonu olan ve İsveç’te bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Kupası’ndan bronz madalya kazanan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Her geçen sene başarı çıtasını yükselten bir basketbol milli takımımız bulunmakta. Hedefimiz seneye Dünya Kupası şampiyonu unvanını ülkemize getirmek olacak. Bu bağlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli takımımızın elde ettiği bu başarıda emeği olan tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize ve federasyonumuza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.