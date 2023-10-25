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Ludogorets, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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Ludogorets, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'ndaki antrenman, takımın yeni teknik direktörü Georgi Dermendjiev yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'ndaki antrenman, takımın yeni teknik direktörü Georgi Dermendjiev yönetiminde gerçekleştirildi.

ilk 15 dakikası basına açık olan yapılan antrenman, maç toplantısıyla başladı. Toplantının ardından teknik ekip ve futbolcular, 29 yaşına giren Arjantin asıllı İtalyan savunmacı Franco Russo'nun doğum gününü kutladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kaleciler, bir dönem Türkiye'de İstanbulspor, Adanaspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen eski file bekçisi Zdravko Zdravkov yönetiminde çalıştı.

Futbolcular antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı'nın Bulgar oyuncusu Nikolay Penchev de Ludogorets antrenmanını takip etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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