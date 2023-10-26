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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 15 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

İstanbulspor ise ligin 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Bir maçı eksik sarı-siyahlı ekip oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkan İstanbulspor, milli arada Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi.

Ligin 9. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbulspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, geride kalan 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 5 puan toplayıp 19. sırada haftaya girdi.

Kasımpaşa ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 15 puanla, 6. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor'da sakatlığı bulunan Simon Deli bu mücadelede forma giyemeyecek.

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