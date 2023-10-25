HADO Milli Takımımız Dünya Beşincisi Oldu!

Yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğan ve bugün 60 ülkede oynanan tekno spor HADO’nun Dünya Kupası heyecanı, bu yıl Japonya’da yaşandı. 2022 yılında Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak HADO Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan HADO Milli Takımımız; Japonya’nın Tokyo kentinde, 21-22 Ekim’de düzenlenen Dünya Kupası’nda mücadele etti. 4 kıtadan, 11 ülke milli takımının katıldığı 2023 HADO Dünya Kupası’nda milli takımımız, turnuvadaki grup eleme maçlarında 10 maçtan 7’sini kazanarak grup elemelerini dördüncü, şampiyonayı ise beşinci olarak tamamladı. Dünya Kupası’nda beşinci olan Türkiye; sırasıyla Hong Kong, Fransa, ABD, Taipei, Yeni Zelanda, Yunanistan’ı farklı skorlarla mağlup etme başarısı gösterdi.

3 Yıllık HADO Milli Takımından Büyük Başarı

Dünya Kupası’nın ardından elde edilen başarı hakkında konuşan, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Günümüzde sporun dönüştüğü yeni formlar ile geleneksel sporu aynı potada buluşturan HADO, özellikle genç neslin büyük ilgisini çekmekte. Kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarılar ile dikkatleri üzerine çeken HADO Milli Takımımız, katıldığı son 3 şampiyonada bir birincilik bir ikincilik elde etmişti. Tokyo’da düzenlenen Dünya Kupası’ndan da beşincilik unvanını aldı. Özellikle HADO sporunun en önemli temsilcilerinin yarıştığı 2023 Dünya Kupası’ndaki bu başarı bizler için çok kıymetli. HADO Milli Takımımızın bu başarılı yükselişini, gelecek sene ülkemizde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya ile taçlandıracağına inancımız tam. TESFED olarak, turnuvada ülkemizi temsil eden tüm HADO Milli Takım sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize tebriklerimizi iletiyoruz” dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ise şunları söyledi:

“Sadece 3 yıllık milli takım geçmişimize, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ve 1 de Dünya beşinciliği sığdırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de resmi bir branş haline getirdiğimiz HADO’yu, ülkemizdeki tüm öğrencilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Hedefimiz daha güçlü bir milli takım ile Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yine altın madalyaya ulaşmak.”

HADO Hakkında

Artırılmış gerçeklik ekipmanları ve bir yazılım aracılığıyla 3’er kişiden oluşan ve 2 takımla oynanan HADO, geleneksel yakar top oyununun hızlandırılmış ve dijitalleştirilmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Basit kuralları sayesinde sporcuların kolayca adapte olabildiği HADO, oyuncuların fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlıyor. Takım sporu olan HADO, yaş ve cinsiyet göz etmeksizin, aktif spor yapan genç nesilden, öğrencilere, kurumsal çalışanlardan ailelere uzanan geniş bir kesime hitap ediyor.