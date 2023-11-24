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Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti

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Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla geçerken VakıfBank'ta Thompson, Fenerbahçe Opet'te de Stysiak smaçlarıyla öne çıkan isimler oldu. Setin son bölümüne 24-24 eşitlikle girilirken, VakıfBank'ın hatasını Fenerbahçe Opet değerlendirerek seti 26-24 önde tamamladı.

İkinci sette Fenerbahçe Opet'te Fedorovtseva öne çıkan isim oldu. Bu sette üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı-lacivertliler 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

VakıfBank'ta üçüncü sette etkili oyun ortaya koyan Gabi, bloklarda başarılı oldu. Sarı-siyahlı ekip bu setten 25-21 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla dengeli geçse de, son bölümde Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla son bölüme önde girdi. Sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla bu setten 25-20 galip ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla VakıfBank ligdeki ilk yenilgisini alırken, Fenerbahçe Opet de dokuzuncu galibiyetine imza attı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Zeynep Sude Demirel, Busa, Caratasu, Van Aalen, İdil Naz Başcan)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Meryem Boz)

Setler: 24-26, 20-25, 25-21, 20-25

Süre: 110 dakika (27, 29, 27, 27)

Kaynak:Haber Kaynağı

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