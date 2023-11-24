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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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