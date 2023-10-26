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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.

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