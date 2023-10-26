Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak

Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.