Eda Erdem: “Herkesin evine, yüreğine konuk olabilmek paha biçilemez”

Uluslararası konuşmacıları ve binlerce katılımcısıyla, yaratıcı endüstrilerin en büyük festivalleri arasında yer alan Brand Week Istanbul, “Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et” temasıyla 10 Kasım tarihine kadar Haliç Kongre Merkezi’nde. Dünyanın ve Türkiye’nin en yaratıcı uzmanlarını, trendlere yön veren düşünce liderlerini ve ezber bozan iş modellerinin mimarlarını buluşturan festivalin ilk gününde sahnede “voleybol gururu” vardı.

“Cumhuriyet’in yüzüncü yılında kadınların neler yapabileceğini gösterdik”

“Dünya Duysun, Biz Buradayız” başlıklı oturumda söz alan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Kadın voleybolunun başarılarının arkasında paydaşlarımız, sponsorlarımız, kulüpler, Eda Erdem gibi kaptanlar, başarılı sporcular ve onları yetiştiren değerli aileleri var” ifadelerini kullandı. Üstündağ sözlerine “Çok özel bir yıldayız, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında kadınların neler yapabileceğini gösterdik ve bu başarının sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde devam etti.

“Tesadüfler ile dünyanın bir numarası olamazsınız”

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ise şöyle konuştu: “Herkes için harika bir sene oldu. Yaklaşık 20 sene önce sahadayken şimdi saha arkasında takımın başarılarına destek olmak benim için inanılmaz gurur verici. A Milli Kadın Voleybol Takımının başarıları asla tesadüf değil. Tesadüf olarak anılması da doğru olmaz çünkü tesadüfler ile dünyanın bir numarası olamazsınız. Hem takım hem federasyon hem de organizasyon olarak dünyanın en iyisiyiz. Voleybolun büyük bir endüstriye dönüşmesine olanak sağlayan şampiyon sponsorların da katkısı yadsınamaz.“

“Herkesin evine, yüreğine konuk olabilmek paha biçilemez”

“Başarılı olmak için ne yaptınız diye sorarsanız, ‘aslında sadece işimizi yaptık’ diyebilirim” şeklinde sözlerine başlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kaptanı Eda Erdem, takımın başarısının ardındaki süreci şöyle anlattı: “Takım içerisinde organizasyonel olarak pek çok değişikliğe gidildi. Antrenör değişikliği, Vargas’ın gelmesi, takımda değişen pozisyonlar gibi değişimlerle çok güzel bir kimya yakaladık. Herkes çok disiplinli, çalışkan ve yetenekli. Kazandıkça adım adım finale giderken özgüvenimiz de arttı. Tüm Türkiye ile başardık, hep beraber şampiyon olduk ve oynadık. Başarıların arkasında çok büyük bir emek var. Herkesin evine, yüreğine konuk olabilmek paha biçilemez. Biz takım olarak bunu başardık ve daha fazlasını yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yaz kadın voleybolu ve erkek futbolu için bence inanılmaz bir yaz olacak. Bizi bir kıldınız, teşekkür ederiz.”

“Voleybol, yüzde 72 ile en başarılı spor dalı”

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Vodafone Türkiye’nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu sponsorluktan bir kadın olarak ayrıca gurur duyduğunu ifade etti. Vodafone’un çok uzun zamandır cinsiyet eşitliği için çalışmalar yaptığını aktaran Şahin, 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile dijital okuryazarlığı arttırmak için geliştirdikleri projede 15 bin kadının hayatına dokunduklarını paylaştı. Şahin, “A Milli Kadın Voleybol Takımının başarılarıyla cinsiyet algısını tamamen değiştirdiğini gördük. Bizim marka olarak amacımız bu başarıları tüm dünyaya duyurmak ve cinsiyetçi yargıları ortadan kaldırmak. Voleybol, Türkiye’de yüzde 58 ile en çok izlenen ikinci spor branşı, yüzde 72 ile en başarılı spor dalı olma özelliğine sahip. Türkiye’deki en büyük yatırım sponsorluğunu yapan Vodafone ile Türk kadınlarının başarılarını duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.