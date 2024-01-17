Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor

46. Dakar Rallisi’nde onuncu etap tamamlandı. Alula’daki 371 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleşen etabın kazananı Fransız sürücü Guerlain Chicherit oldu.

Genel klasman liderliğini korumak için mücadele eden Red Bull sporcusu Carlos Sainz, karşılaştığı mekanik bir sorun nedeniyle bir süre durmak zorunda kaldı. Durduğu için vakit kaybeden İspanyol pilota Red Bull sporcuları Mattias Ekström ve Stéphane Peterhansel yardımcı oldu. Devam edememe korkusu yaşayan tecrübeli sürücü genel klasman liderliğini sürdürüyor.

Yarışın on birinci etabı 18 Ocak Perşembe günü Alula’dan Yanbu’ya uzanan 480 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.