  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor

Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor

Yayınlanma:
Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor
Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi Dakar Rallisi’nde onuncu etap tamamlandı. Etap sırasında mekanik bir sorun nedeniyle durmak zorunda kalan Red Bull sporcusu Carlos Sainz bitime iki gün kala genel klasman liderliğini sürdürüyor.

46. Dakar Rallisi’nde onuncu etap tamamlandı. Alula’daki 371 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleşen etabın kazananı Fransız sürücü Guerlain Chicherit oldu.

Genel klasman liderliğini korumak için mücadele eden Red Bull sporcusu Carlos Sainz, karşılaştığı mekanik bir sorun nedeniyle bir süre durmak zorunda kaldı. Durduğu için vakit kaybeden İspanyol pilota Red Bull sporcuları Mattias Ekström ve Stéphane Peterhansel yardımcı oldu. Devam edememe korkusu yaşayan tecrübeli sürücü genel klasman liderliğini sürdürüyor.

Yarışın on birinci etabı 18 Ocak Perşembe günü Alula’dan Yanbu’ya uzanan 480 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Yünsa, Galatasaray Spor Kulubü ile Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı
Yünsa, Galatasaray Spor Kulubü ile Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı
Dakar Rallisi’nin Dokuzuncu Etabında Zaferin Sahibi Sebastian Loeb Oldu
Dakar Rallisi’nin Dokuzuncu Etabında Zaferin Sahibi Sebastian Loeb Oldu
Arda Güler'in İspanya'da Yıldızı Parlıyor
Arda Güler'in İspanya'da Yıldızı Parlıyor
Dakar Rallisi’nin Yedinci Etabında Zirvenin Sahibi Red Bull Sporcuları
Dakar Rallisi’nin Yedinci Etabında Zirvenin Sahibi Red Bull Sporcuları
Beşiktaş, Türkiye Kupası'na Odaklanıyor
Beşiktaş, Türkiye Kupası'na Odaklanıyor
TFF ve Büyük Kulüplerden Şehitlere Saygı: Siyah Bantlar ve Saygı Duruşları
TFF ve Büyük Kulüplerden Şehitlere Saygı: Siyah Bantlar ve Saygı Duruşları
Dakar Rallisi’nin 6. Etabında Otomobil Kategorisinde Red Bull Sporcuları Rüzgâr Estirdi
Dakar Rallisi’nin 6. Etabında Otomobil Kategorisinde Red Bull Sporcuları Rüzgâr Estirdi