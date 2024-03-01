Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde olacak

Ligde yaptığı 27 müsabakada 72 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 46 puan elde ederek 4. sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak derbi, şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ancak Semih Kılıçsoy'a şans vererek 18 yaşında bir oyuncu kazanan Beşiktaş, derbide yine genç golcüsünden rakip fileleri havalandırmasını bekleyecek.

Galatasaray'da ise gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Mauro Icardi, derbide görevini yerine getirebilmek için ter dökecek.

Ligin 17. haftasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başlayan ve bu süre içinde 11 maç oynayan Semih Kılıçsoy, 9 golle siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olarak öne çıktı.

Bir gol daha atması halinde çift haneli sayılara ulaşacak Semih Kılıçoy, Beşiktaş'ta tecrübeli forvetler Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı.

Beşiktaş'taki ilk golüyle birlikte peş peşe 4 maçta rakip fileleri sarsan Semih, ligde son iki haftayı da boş geçmedi. Sakatlığı nedeniyle görev almadığı Sivasspor maçı sonrasında oynanan 4 maçta 4 gol atan siyah-beyazlı golcü, bu süreçte Trabzonspor (2), İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarstı.

Galatasaray müsabakası ayrıca Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi olacak. Bu müsabakada gol atması halinde Semih de Galatasaray derbisinde skor üreten oyuncular arasında tarihteki yerini alacak.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ardından en golcü isimler arasında yer alan stoper Omar Colley ve tecrübeli forvet Cenk Tosun, 5'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlıların tecrübeli forvetlerinden olan ancak kadro dışı kalma ve sakatlık gibi problemler yaşayan Vincent Aboubakar'ın ise 4 golü bulunuyor. Kamerunlu oyuncu, ligin 8. haftasındaki İstanbulspor müsabakasında gol attıktan sonra 5 maçta görev alabilirken, skor üretemedi.

Icardi son haftalarda suskun

Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oynadığı 6 maçta 2 gol atabildi.

14 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Icardi, sakatlık sonrasında 3 maçta forma giyemezken, daha sonra görev aldığı müsabakalar arasında İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Icardi'yi 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha takip ediyor. Tecrübeli orta saha Dries Mertens'in de 4 golü bulunuyor.