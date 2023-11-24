  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı

Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Teşvikiye Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkanlardan Faruk Süren, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Ateş Ünal Erzen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
TFF'den Mario Balotelli için geçmiş olsun mesajı
TFF'den Mario Balotelli için geçmiş olsun mesajı
Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 15. Gelişim Takımları Turnuvası Sona Erdi
Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 15. Gelişim Takımları Turnuvası Sona Erdi
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Otomobil Sporlarında Bu Hafta Sonu
Otomobil Sporlarında Bu Hafta Sonu
VakıfBank, ligde 10’da 10 yaptı
VakıfBank, ligde 10’da 10 yaptı
Milli Sporcu Çebi Formula 1 Yolunda
Milli Sporcu Çebi Formula 1 Yolunda
A Milli Futbol Takımı, Galler'de tarihi başarı peşinde
A Milli Futbol Takımı, Galler'de tarihi başarı peşinde