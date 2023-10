35. Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışlarında Cruiser Overall’da birincilik ödülünü kazandı

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hem Selanik hem de İstanbul rotaları da eklenen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışmasının 35’incisi düzenlendi. Her yıl yarışlara Jack & Jones’un sponsorluğunda hazırlanan Jack&Jones Bravo Sailing takımı bu yıl da yarışın Bodrum etabında Cruiser Overall birincilik ödülüne hak kazanarak yarışmayı tamamladı. 100’üncü yılın heyecanını taşıyan Jack&Jones Bravo Sailing takımı yarışma sonrasında büyük bir mutlulukla evlerine döndü.

Denizcilik ve yelken tutkunlarının her yıl merakla beklediği Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışması bu yılda coşkuyla gerçekleşti. 100’üncü yıla özel Yunan adalarının da rotaya eklendiği yarışma uluslararası konumunu geliştirdi. Farklı spor dallarını destekleyen ve hareketi odağına alan Jack&Jones’un yıllardır desteklediği Jack&Jones Bravo Sailing takımı ise bu yılda Cruiser Overall birincilik ödülünü alarak yarışmayı bitirdi. Sporcuların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ürünler tasarlayan Jack&Jones’un sponsorluğunda başarılarını her yıl geliştiren Jack&Jones Bravo Sailing takımı bir sonraki yıl için yeni hedefler belirledi.