2024 Dakar Rallisi’nde Şampiyon Red Bull Sporcusu Carlos Sainz

Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi 2024 Dakar Rallisi tamamlandı. 12 etaptan oluşan maceranın galibi Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. 14 gün süren yarış boyunca sıralamanın en başlarında yer alan tecrübeli pilot bu galibiyetiyle birlikte 4. Dakar şampiyonluğunu kazandı.

Bu yıl 46.’sı düzenlenen Dakar Rallisi’nde zorlu geçen 12 etabın ardından tamamlandı. Pilotların Dakar şampiyonluğu için sınırları zorladığı yarışın galibi Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. Daha önce 2010, 2018 ve 2020 yıllarında şampiyon olan İspanyol sürücü kendisinin dördüncü, takımı Audi Sports içinse ilk Dakar galibiyetini elde etti.

2024 Dakar Rallisi otomobil sınıfı genel klasmanda ikinciliğin sahibi ise final etabını da ikinci sırada tamamlayan bir diğer Red Bull sporcusu Guillaume De Mevius oldu. 2022 ve 2023 yıllarında Dakar Rallisi’nde podyum gören genç sürücü bu yıl da adını kazananların arasına yazdırmayı başardı.