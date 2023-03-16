47 ülkeden 1.400’ü yabancı olmak üzere 10 bin sporcu 18. Uluslararası Runtalya Maratonu’nda yaraları sarmak için adımlarını attı. 90 sivil toplum kuruluşu ve 126 ulusal-uluslararası şirket de takım olarak etkinliğe katılarak farkındalık yarattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya protokolü başta olmak üzere Olimpiyat madalyası kazanmış Milli Sporcularımız Ramil Guliyev, Gülnaz Büşranur Coşkun, Mete Gazoz, Osman Yıldırım, Fazlı Eryılmaz, Şahika Encümen, Sevda Altınoluk, Fatmagül Güler, Nesim Turan ve Abdullah Öztürk gibi isimlerin de startını verdiği 18. Runtalya Maratonu’nda bu yıla özel olarak 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" yardım koşusu da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılım gösterdiği 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" koşusuna 7’den 70’e 3.000 kişi katıldı.

Bu yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinin büyük farkındalık projelerine dönüşmesine örnek olabilecek "1 Adım 1 Hayat" farkındalık koşusunun gerçekleştirildiği Runtalya Maratonu’nda ilk büyük bağış organizasyon şirketi ana paydaşları olan Fraport TAV Antalya Havalimanı, Terracity ve dünyanın her yerinde sporun iyileştirici, birleştirici gücüne inanan ASICS’in maddi desteği ile yapıldı.

Vatandaşlar, koşucular, sivil toplum kuruluşları, yerel ve ulusal firmalar aracılığı ile şu ana kadar 5 Milyonu geçen bir bağış toplandı. 10 Milyon TL bağış hedefi olan “1 Adım 1 Hayat” farkındalık projesi için 1 Nisan 2023 tarihine kadar bağış toplanmaya devam edilecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi