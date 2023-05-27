Premier Lig gol krallığı rekoru çok merak ediliyor. Manchester City'nin yeni forveti Erling Haaland tüm zamanların rekorunu kırdı. 2022/2023 Premier Lig gol krallığı, Premier lig en golcü oyuncular listesi. Sizlere ayrıca Premier Lig gol krallığı tüm zamanlar listesi de hazırladık. Ayrıca Premier Lig gol krallığı rekoru daha önce kimdeydi, ona da göz atacağız.

Premier Lig gol krallığı rekoru bir sezonda

Bir sezonda en çok gol atan oyuncu ünvanı Erling Haaland'dan önce 34 gol atmayı başaran Andy Cole ve Alan Shearer ikilisinde idi. 1993/94 sezonunda Andy Cole 34 gol atarken rakibi Andy Shearer 31 gol imza atmıştı. Ertesi yıl da Andy Shearer 34 gole imza atarak rekora ortak olmuştu. 1994 yılından sonra 34 gole en çok yaklaşan isim 32 golle Mohamed Salah olmuştu.

Erling Haaland (Man City, 2022/23) – 36 gol

Andy Cole (Newcastle, 1993/94) – 34 gol

Alan Shearer (Blackburn, 1994/95) – 34 gol

Mohamed Salah (Liverpool, 2017/18) – 32 gol

Luis Suarez (Liverpool, 2013/14) – 31 gol

Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007/08) – 31 gol

Alan Shearer (Blackburn, 1993/94) – 31 gol

Alan Shearer (Blackburn, 1995/96) – 31 gol

Harry Kane (Tottenham, 2017/18) – 30 gol

Robin van Persie (Arsenal, 2011/12) – 30 gol

Thierry Henry (Arsenal, 2003/04) – 30 gol

Kevin Phillips (Sunderland, 1999/00) – 30 gol

Premier Lig gol krallığı rekoru 2023 Erling Haaland

34 gollük rekoru kırmayı başaran Erling Haaland, şimdiye kadar 36 gol atmayı başardı. Erling Haaland, Premier Lig'de tek bir sezonda atılan en çok gol rekorunu kırdı. Andy Cole'un 1993/94'te Newcastle ile 34 gollük inanılmaz rekoru, 1994/94'te Blackburn'den Alan Shearer tarafından egale edildi. Sadece 12 Premier Lig oyuncusu, tek bir sezonda Premier Lig'de 30'dan fazla gol attı, buna yedek bir oyunla 1 numaraya yükselen Haaland da dahil.

Haaland, bir sezonluk rekorunun ötesinde, Premier Lig tarihi sıralamasında tüm zamanların en çok gol atan oyuncusunu izliyor olabilir, ancak Harry Kane şu anda kutsal 200 gol sınırını aşan gerçekten değerli tek yarışmacı.

Premier Lig gol krallığı tüm zamanlar

Tüm zamanların gol kralı Alan Shearer. 260 gol atan Alan Shearer'ın en yakın rakibi Harry Kane şimdiye kadar 211 gole imza atmayı başardı. Alan Shearer'ın efsanevi rekorunu neredeyse kıracak tek aday olarak tüm gözler Harry Kane'in üzerindeydi. Tottenham süper yıldızı 29 yaşında ve tüm zamanların rekorunun 50 gol gerisinde. 2022/23 sezonunda gol atma konusunda olağanüstüydü.

Jamie Vardy, kendi adına 134 golle bir sonraki aktif Premier Lig oyuncusu ve onu 127 golle Mohamed Salah izliyor, ancak her iki oyuncu da 30 yaşına ulaşmış ve etkin bir şekilde oyun dışı. Romelu Lukaku 121 golle diğer en değerli rakip ama Serie A'ya taşınması galibiyet serisini etkili bir şekilde sona erdirdi. Bunlar Erling Haaland için çok, çok erken günler, ancak kariyerinin geri kalanında Manchester City'de kalırsa, kesinlikle Shearer tacı için aday olması en muhtemel bir sonraki aday.

Alan Shearer – 260 gol(441 maç)

Harry Kane – 211 gol (319 maç)

Wayne Rooney – 208 gol (491 maç)

Andy Cole – 187 gol (414 maç)

Sergio Aguero – 184 gol (275 maç)

Frank Lampard – 177 gol (609 maç)

Thierry Henry – 175 gol (258 maç)

Robbie Fowler – 163 gol (379 maç)

Jermain Defoe – 162 gol (496 maç)

Michael Owen – 150 gol (326 maç)

Premier Lig gol krallığı 2023

Manchester City'de Erling Haaland kaç gol attı? Manchester City yıldızı Erling Haaland, final gününde (28 Mayıs) Premier Lig Altın Ayakkabı'nın galibi olarak yeni bir Premier Lig rekoru olan tek sezonda 36 gol atarak onaylanacak. 3 Mayıs'ta West Ham'a karşı yeni bir rekor kırdı ve Everton'a bir sezon daha ekleyerek toplam golünü 36 gole çıkardı. Brentford'daki son gününde bunu daha da ileriye taşımaya çalışacak.

City'nin megastarı, üç kez Altın Ayakkabı kazanan Harry Kane'e (28 gol) karşı aşılmaz bir sekiz gol avantajına sahip. Ivan Toney de 20 gol atarken, geçen sezonun ortak gol kralı Mohamed Salah yavaş yavaş sıralamada dördüncü sıraya yükseldi.