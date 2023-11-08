Bitcoin’den tekrar 36.000$ denemesi geldi

Yavaş yavaş, sakin bir şekilde yıl içi zirvelerini denemeye devam eden Bitcoin son bir ay içerisinde güçlü bir ivme yakalamış görünüyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Orta doğu gerginlikleri tam bir ay önce bugün başlarken Bitcoin bu süreçte güvenli liman olarak algılandı ve gerçekleştirdiği yükseliş %30’u aştı. Son günlerde Bitcoin dominasyonundaki geri çekilmeyle sert yükselişler gerçekleştiren altcoinler ise bugün bir miktar geri çekildi. Ancak bugün Bitcoin 36.000$ denemesi yaparken dominasyon tekrardan %53’lere yükseldi. Sabah saatlerinde Bitcoin 35.300$’da fiyatlanırken Ethereum da 1.900$ seviyesinin aşağısına geldi ve şu sıralar 1.880$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Diğer taraftan piyasanın yükselmesine bağlı olarak Bitcoin sahipliği rakamları da artmaya devam ediyor. Glassnode tarafından açıklanan verilere göre hesabında 1000 dolardan fazla Bitcoin’i olan adresler rekor seviyelere ulaştı. Şu anki 35.000$ fiyat seviyeleri baz alındığında hesabında 1000$’a karşılık gelen 0,028 Bitcoin’e sahip adreslerin sayısı 8 milyonu aştı. Bu bir rekor olarak kaydedilirken bu sayının düzenli bir şekilde artmaya devam etmesi bekleniyor. Elbette Bitcoin’in değerine bağlı olarak da bu veri artıp azabilir ancak kümülatif olarak uzun vadeli bakıldığında yukarıya doğru giden bir trend olduğu gözüküyor ve bu da Bitcoin yatırımcılığının tabana yayılması açısından mutluluk verici bir veri. Bu verinin düzenli artması uzun vadeli yükseliş eğilimini de destekler ve kripto paraların gelişimine katkı sağlar.

Hafta başında da belirttiğimiz gibi makro veri akışı açısından sakin bir haftadayız. Bu haftaki en önemli iki gelişme Fed başkanı Powell’ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalar ile piyasaya vereceği sinyaller olacak. Bugün TSİ 17:15’de ve yarın da TSİ 22:00’da konuşacak. Para politikası hakkında yapılacak sözlü yönlendirmelerin şiddeti kripto para piyasalarında da bir miktar oynaklık yaratabilir. Temkinli ve dikkatli olmakta fayda var.

Bu gelişmelerle birlikte STORJ, MOVR, 1INCH, GNO ve CYBER günün en çok yükselen kripto paraları oldular.