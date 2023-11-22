Binance CEO’su CZ istifa etti

Bir daha yüksek kademeli bir pozisyona getirilmeyeceği de Binance tarafından duyuruldu. İstifa öncesi 37.000$’ın üzerinde fiyatlanan Bitcoin 35.700$ bölgesine kadar geri çekildi. 200 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye oldu. Yeni günde ise Bitcoin 36.500$, Ethereum ise 1.995$ seviyelerinden alıcı buluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile Binance arasında devam eden davanın kazananı ABD oldu. Uzun zamandır ABD regülatörlerinin hedefinde yer alan Binance borsasının, 4 milyar doların üzerinde para cezası ödemesinin yanında 5 yıl boyunca ABD tarafından denetlenmesine ve bir gözlemciye ev sahipliği yapmasına karar verildi. Cezanın ana sebebi ise yaptırım programlarının ihlal edilmesi oldu. Bu konuda ABD kurumları oldukça net ve katı bir görünüm içerisinde. Mealen “ABD vatandaşlarına hizmet vermek istiyorsanız ABD yasalarına ve kurallarına uyacaksınız” mesajını net bir şekilde uygulayan yönetim, böylece CZ’nin istifa etmesine sebep oldu.

Binance’in cezayı almasının ana sebeplerinden biri olan “önce ABD’li yatırımcılara (yasa dışı da olsa) hizmet verip, yasal yükümlülüklere sonra uyarız” mantığı, yaptırımla sonuçlandı. Tüm bu olaylar sonucunda ise Binance borsasının yeni CEO’su Richard Teng oldu. ABD Adalet Bakanlığı ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile yapılan anlaşmaya göre Binance, ABD’den çıkış yapacak ve yaptırımlara uyum kapsamında bir denetim müfettişi veya gözlemcisi atanacak. Ek olarak ABD hazine bakanlığı 5 yıl boyunca Binance’nin kayıtlarına ve sistemlerine erişebilecek.

Tüm olaylar hakkında Bitay Araştırma Birimi olarak görüşümüz ise Binance, zaten kazanamayacağı bir davada uzlaşmayı kabul ederek ve bir nevi kol keserek, orta uzun vadede şirketin devamlılığını sağlamak adına riskleri azaltma yoluna gitti. Piyasa üzerinde hâkim olan çok büyük bir belirsizlik ortadan kalktı. Hem de geçen sene yaşadığımız FTX iflası gibi çok büyük bir kaosa neden olmadan sorun karşılıklı uzlaşmayla çözüldü. Farklı bir açıdan bakacak olursak yapısal bir risk olarak önümüzde duran Binance – ABD davası riski dün itibarıyla geride kaldı. Bu olaydan sonra spot Bitcoin ETF’sinin onaylanma ihtimalinin arttığını düşünüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar tatsız bir olay olsa da kripto para ekosistemi için orta uzun vadede sürdürülebilir kılınması bakımından bu adım geleceğe yönelik iyi bir uzlaşma adımı olarak yorumlanabilir.