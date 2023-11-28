Bitcoin'e yatırımda bunlara dikkat edin!

Finansal işlemlerde merkezi otoritelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayı amaçlayan Bitcoin’in popülaritesi, diğer birçok kripto para biriminin geliştirilmesine de ilham kaynağı oldu. Kripto para borsalarında veya dijital bir cüzdanda saklanabilen bir varlık olan Bitcoin satın almak, kullanıcıları değişken bir varlık sınıfına maruz bırakabiliyor. Bitcoin'in iyi bir yatırım olup olmadığı bireysel koşullara bağlı olsa da dikkate alınması gereken bazı avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

Herkes için açık kaynaklı finansal sistem sağlayan bir teknolojiye sahip olan Bitcoin, insanlık tarihinde bir ilki temsil ediyor. Finansal kurumlar yerine kullanıcılara tam kontrol sağlayan para birimi Bitcoin, yıllar içinde kendi teknolojisi üzerine inşa edilen binlerce yeni kripto para türüne de ilham kaynağı oldu. Pandemi sırasında dijital varlıklar bir yatırım olarak çok daha popüler hale geldi ve Bitcoin de en başarılı dönemine liderlik etti. Depolanması kolay ve merkezi olmayan sistemi, sabit bir arzı oması ve kolay taşıma imkanı birçok bireysel ve kurumsal yatırımcının portföyünde hızla önemli bir yere yükselmesini sağladı. Aynı zamanda değişken ve yüksek riskli bir yatırım olan Bitcoin’in maliyet ve operasyonel anlamda avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Kritik dijital varlık güvenliği ve kullanımı konusunda dünya lideri olan Ledger, maliyet konusunda sorun yaşamamak için Bitcoin’e yatırım yapmadan önce bilinmesi gereken 5 önemli noktayı paylaşıyor.

1. Bir cüzdana sahip olmak: Bitcoin satın aldığınızda onu soğuk cüzdanda veya sıcak cüzdanda saklayabilirsiniz. Sıcak ve soğuk cüzdan arasındaki temel fark, güvenlik ve rahatlık düzeyleridir. Sıcak cüzdanlar, sık sık kripto para birimi ticareti ve harcaması için kullanılır ancak bilgisayar korsanlığına ve hırsızlığa karşı da savunmasızdır. Soğuk cüzdanlar herhangi bir internet bağlantısı gerektirmediği ve çevrim dışı kullanıldığından daha güvenli ve konforlu olarak değerlendirilir.

2. Oldukça değişkendir: Geleneksel yatırım perspektifinden bakıldığında Bitcoin yüksek riskli bir varlık olarak kabul edilir. Bunun nedeni fiyatının bazen çok büyük dalgalanmalara maruz kalmasıdır. Buna aynı zamanda volatilite de denir. Bu durum, yatırım değerinin aniden artabileceği gibi düşebileceği anlamına gelir. Bu yüksek volatiliteyi anlamak ve buna hazırlıklı olmak önemlidir.

3. 1 Bitcoin her zaman 1 Bitcoin değerindedir: Eğer Bitcoin'in teknolojisine ve değerine ikna olduysanız, fiyatların sizi yıldırmasına izin vermeyin. Çünkü 1 Bitcoin her zaman 1 Bitcoin değerinde olacaktır. Bunun ne anlama geldiğinin farkına varın ve piyasalar karıştığında soğukkanlılığınızı koruduğunuzdan emin olun.

4. Bu sadece bir aşama: Boğaların fiyatları yükseltmesi ya da ayıların felaket senaryoları yayması önemli değil. Bu sadece bir aşama. Şimdiye kadar her yükselişi bir düşüş ve her düşüşü de bir yükseliş takip etti. Dolayısıyla, eğer bekleme gücünüz varsa, duygulara kapılmadığınız takdirde uzun vadeli bir Bitcoin yatırımıyla genellikle kâr elde edebilirsiniz.

5. Ledger donanım cüzdanı kullanın: Özel anahtarlarınızın güvenliği sizde değilse borsalarda bulunan varlıklarınız da sizin değildir. Yani, kripto varlıkları bankaya koyar gibi kullanacaksak kullanmamızın bir anlamı bulunmuyor. Çünkü kullanıcılar, varlıkları ve özel anahtarları üzerinde tam kontrol sahibi olmalı ve varlıklarının kontrolünü üçüncü kişilere bırakmamalı. Tüm bu güvenlik ve kontrolü sağlamanın belirli yolları vardır ve bunların başında Ledger donanım cüzdanı kullanmak geliyor.