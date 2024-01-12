Yılın En İyi Kripto Para Uzmanı kim seçildi?

Altın Melek Ödülleri, İstanbul MKM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. İş dünyasından cemiyet hayatına, spordan sanata pek çok alanda önemli isim başarıları ile ödüle layık görüldü. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri kripto para sektörünün öncülerinden Özkan Cıbır oldu. Cıbır, "Yılın En İyi Kripto Para Uzmanı" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'de 2020 yılından bu yana kripto para alanında çalışmalar yürüten Kripto Para Uzmanı Özkan Cıbır, yılın Kripto Para Uzmanı seçildi. Türkiye’de alanında öncü isimlerden biri olan Cıbır, dünya genelinde birçok ülkede eğitimler düzenliyor. Yerli blok zinciri ağına sahip olan başarılı girişimci, sadece eğitimlerle kalmayıp yapay zeka tabanlı borsa robotları geliştiriyor. Bu robotlar, dünya çapında birçok firmaya ve derneğe özel tokenler sunuyor. Ayrıca, çeşitli TV kanallarında programlar yaparak, kripto para dünyasına dair bilgileri geniş kitlelere ulaştırıyor.

Afrika’da yeni proje…

2024 yılında Afrika’da yeni bir proje için hazırlandıklarını ifade eden Özkan Cıbır, “Türkiye haricinde Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Kırgızistan'da resmi projeler yürütüyoruz. 2024 yılında Afrika pazarında araştırma ve geliştirme çalışmaları planlıyoruz. Kripto paranın yasal statüsü için bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Buralarda da öncülük edebileceğimiz çok önemli proje ve yatırımlarımız olacak.” dedi.

“Minimum riskle işlem yapma yollarını göstermeye devam edeceğiz”

Ödül töreninde konuşan Cıbır, "Gelecekte kripto paranın çok önemli bir konuma ulaşacağına inanıyoruz ve insanları bu yeni dünyaya hazırlama konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kendi blok zincirimiz altında hem bir coin hem de bir token geliştirdik. Bu alanda güvenlik ve güvenirlilik çok önemli etkenlerden dolayısı ile biz de bu alandaki çalışmalarımızı teknolojinin de desteği ile sürekli yenileyerek ve geliştirerek sürdürüyoruz. Bu çabamız da karşılığını alıyor ve başarıya dönüşüyor. Bu başarı da hem Türkiye'de hem de dünyada konumumuzu güçlendiriyor. Her an benimsediğimiz bu yenilikçi yaklaşımla, sektördeki olumsuz düşünceleri değiştirmeye ve insanlara kripto para piyasalarında minimum riskle işlem yapma yollarını göstermeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Geliştirdikleri Weecoins markasından da söz eden Özkan Cıbır, “Weecoins, bizim geliştirdiğimiz ve Türkiye'nin ilk ve tek patentli kripto parası olarak ön plana çıkıyor. Kripto para birimimizi, kendi blockchain ağımızı kurarak yenilikçi bir adım attık. 2020 yılından bu yana 8 farklı ülkede resmi ofislerimizle faaliyet gösteriyoruz ve dünya genelinde 50'ye yakın ülkede yatırımcılarımız bulunuyor. Weecoins, özellikle Hold yapan yatırımcılarına aylık kar payı dağıtmasıyla dikkat çekiyor ve bu özelliğiyle kripto para piyasasında kendine özgü bir yer ediniyor. Bu gelişme, Türkiye'deki kripto para piyasasında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.” Dedi.