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Bitcoin’den volatil hareketler

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Bitcoin’den volatil hareketler
Sabah saatlerinde Bitcoin 36.300$’dan işlem görürken Ethereum ise 2.000$ kıyısındaki hareketini sürdürerek an itibariyle 1.980$’dan alıcı buluyor.

“Lider kripto para birimi Bitcoin, son günlerde oynak gün içi işlemler gerçekleştiriyor. Günlük ve haftalık zımni volatilitesi artış gösteren Bitcoin’de dün tekrar 38.000$ denemesi yapıldıktan sonra yaklaşık 1500 dolarlık bir geri çekilme görüldü. ” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İki gün üst üste 38.000$ ve 35.000$ arasında %5 civarı günlük hareketler gerçekleştiren Bitcoin’in yüksek volatilitesi yükseliş ivmesinin devamı için nispeten olumsuz bir durum olarak önümüze çıkıyor. Çünkü aşağı ve yukarı yönlü oynaklıkların artması, piyasada yanlış pozisyonlarda işlem açmaya neden oluyor ve yatırımcılar hatalı kararlar alabiliyorlar. Öte yandan son 4 haftalık mumu güçlü yükselişlerle kapatan lider kripto para Bitcoin, cuma günü itibarıyla haftalık bazda negatif getiri ile bizi karşılıyor.

Hafta sonuna girerken bu görünümün değişip değişmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta sonu olası 37.000$’ın üzerindeki kapanışlar son 1 aydır devam eden yükseliş ivmesini destekleyebilir. Şu anki teknik görünüm ise bir miktar doyum noktasına ulaşılabildiğini ve bu noktadan sonra dikkatli olunması gerektiğini bize gösteriyor.

Yurt içi kripto gündeminde sim kartı saldırısı var

Kripto varlıkların hareketleriyle ilgili haber akışına ek olarak dün yurtiçi piyasada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan bir trader, sim kartının çalındığını ve hesabındaki paranın büyük kısmını kaybettiğini açıkladı. Özellikle yüklü miktardaki cüzdanlara yönelik bu tarz saldırılar geçmişten bugüne dek aralıklarla karşımıza çıkan bir hack türü. Dün lokal kripto gündeminin ilk sırasında yer alan bu olaya karşı; Yubikey gibi çevrimdışı authenticator olarak ifade edilebilecek olan donanım doğrulama aygıtlarıyla yatırımcıların sahip olduğu kripto bakiyeler %100 güvenlik ile korunabilir.

Bu gelişmelerle hafta sonuna girerken YFI, SUSHI, DAO, DOGE ve HBAR günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıktılar.

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