Bitcoin, hafta sonuna 37.000$’ın üzerinde girmeye hazırlanıyor

“Hafta içinin son işlem günündeyiz ve lider kripto para birimi Bitcoin, dün yatay bir şekilde fiyatlanarak günü 37.300$ seviyesinde kapattı. Sabah saatlerinde ise Bitcoin 37.400$’dan alıcı bulurken Ethereum 2.070$ bölgesinde fiyatlanıyor. Haftalık bazda sınırlı da olsa hala yükseliş eğiliminde bulunan Bitcoin, hafta sonu eğer 37.250$ seviyesinin altına düşmez ise 3 yıl sonra ilk kez üst üste 6 haftayı pozitif kapatmış olacak.”

Bitcoin’deki yükseliş birçok analiste göre güçlü bir boğanın içerisinde bulunduğumuzun göstergesi. Bazı analistlere göre ise en az 2 yıl sürecek olan bir boğa döneminin ilk adımları. Bunu zaman içerisinde tecrübe edeceğiz ancak olumsuz olayları arkada bırakmış ve yoluna daha güçlü bir şekilde devam eden bir kripto para piyasası olduğu artık kabul edilmesi gereken de bir gerçek.

Öte yandan bu haftanın en önemli gelişmesi Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun istifası ve Binance borsası ile ABD arasında devam eden davada uzlaşmaya varılmasıydı. CZ suçlamaları kabul ederek istifa ederken Binance ABD vatandaşlarına yasa dışı şekilde hizmet verdiği için toplamda 4 milyar doların üzerinde bir ceza ödemeyi kabul etti. Piyasa oyuncuları tarafından önemli ölçüde büyük bir risk olarak görülen bu olayın geride kalması kripto para piyasası oyuncularını rahatlattı ve yakın gelecekte Bitcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalini güçlendirdi. Piyasalarda bu gibi risklerin olumsuz sonuçlansa bile çözülmesi ve geride bırakılması zaman zaman riskin kendisinden daha büyük bir rahatlamaya sebebiyet verebiliyor. Bu hafta da bunun bir örneğini daha yaşadık.

Makro veri anlamında da sakin bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu haftanın en önemli verisi Fed tutanaklarıydı ve tutanaklarda piyasalar Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmayacağına ikna olurken, bunun başta hisse senedi ve kripto para piyasaları olmak üzere pozitif yansıdığını gördük. Dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır süregelen finansal piyasalar üzerindeki baskının da son günlerine yaklaştığımız Fed tarafından da dile getiriliyor. Bu da orta ve uzun vadede kripto para sektörünü destekleyici.

Bu gelişmelerle volatil ancak yatay-pozitif bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken TRU, SPELL, STRAX, SEI ve MINA günün en çok yükselen kripto paraları oldular.