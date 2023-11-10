Bitcoin hafta sonuna 37.000$ sınırında giriyor, Ethereum %12’lik yükselişle 2.000$’ı aştı

Dokuz günlük üssel hareketli ortalamasından güç bulan Ethereum’da dün %12 yükseliş gerçekleşti.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak son 24 saatin gelişmelerini değerlendirdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dün gün içerisinde 38.000$’a kadar yükselse de bu bölgede güçlü dirençle karşılaştı ve tekrar 37.000$ sınırına geriledi. 18 ayın zirve seviyesinin test edildiği bu noktalar, 2022 yılı mayıs ayında yaşanan Luna-Terra olayları öncesi seviyeleri işaret ediyor. Özellikle 34.000$’dan 38.000$’a hızlı sıçrayışın en önemli sebebi ise Bloomberg analistleri tarafından hazırlanan notta perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’in spot Bitcoin ETF’i için onaylanma olasılığının %90 olduğu ve en geç ocak ayına kadar bunun gerçekleşeceğini belirtmesi oldu. Bitcoin bu haberin ardından 2 günde %10 civarı yükseliş kaydetti. Şu sıralar 36.650$ civarından alıcı bulan Bitcoin’in hafta başından bu yana yükselişi %5 civarında.

Diğer taraftan lider altcoin Ethereum, Bitcoin’in son zamanlarda yakaladığı güçlü yükseliş sonucu arayı hızla kapatıyor. Bitcoin 26.000$ seviyelerinden 38.000$ bölgesine yükseldiği hızlı yolculuğunda geride kalan Ethereum son günlerde atağa kalktı. Özellikle Bitcoin dominasyonun bir miktar düşmesi sonucu likiditenin Ethereum’a kayması ve aradaki farkın kapanacağı beklentimiz gerçekleşti. Dünkü raporumuzda da değindiğimiz gibi hızlıca 2.000$’ı aşan Ethereum şu sıralar 2.105$ seviyesinden alıcı buluyor. Dokuz günlük üssel hareketli ortalamasından güç bulan Ethereum, dün %12 yükseliş gerçekleştirdi.

Böylece Bitcoin ile birlikte dört haftadır üst üste yükselen Ethereum, Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Bitcoin dominasyonunun bir miktar daha düşmesi halinde 2023 yılı rekorunu kırması mümkün gözüken Ethereum, böylece 2022 Mayıs ayından bu yana görmediği 2.185$ seviyesine yükselebilir. Şu an için teknik anlamda güçlü görüntüsünü koruyan Ethereum’un önündeki direnç seviyeleri 2.140$ ve 2.185$ olarak karşımıza çıkıyor.

Makro gündemde ise dün Fed başkanı Powell’ın açıklamaları vardı. %2 enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Powell ve Fed başkan yardımcılarının piyasaya verdikleri karmaşık sinyaller para politikası iletişiminde nispeten ortak bir görüşe sahip olunmadığı izlenimini yaratıyor. Buradan Fed’in faiz artırım döngüsünün büyük ihtimalle sona erdiği tahminini çıkarıyoruz.

Bu gelişmelerle Bitcoin hafta içini %5, Ethereum ise %12’nin üzerinde kapatmaya hazırlanırken BADGER, PENDLE, JASMY, STORJ ve RAY günün en çok yükselen kripto paraları olmayı başardılar.