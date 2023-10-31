Bitcoin 34.000$’ın üzerinde seyrini koruyor

Bir haftadır 34.000$ - 35.000$ aralığında fiyatlamasını sürdüren Bitcoin için bir iki ay öncesine göre yatırımcıların algısını olumlu anlamda değiştirdi. Bitcoin sabah saatlerinde 34.200$ seviyesinden alıcı bulurken Ethereum 1.800$’ın hemen altından işlem görüyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, gelişmeleri değerlendirdi.

Dijital varlık fonlarına bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından geçtiğimiz hafta 326 milyon dolarlık bir giriş olurken bu değer 2022 Temmuz’dan bu yana en yüksek giriş olarak ölçüldü. Kripto para piyasasının son iki haftada gerçekleştirdiği yükselişi destekleyen bu girişin devam etmesi bekleniyor. Kısa vadede gerçekleşen bu yükseliş altcoinlere de olumlu yansıdı.

XRP majör kripto paralar içerisinde dün ve bugün %5’lik yükseliş ile olumlu ayrışırken 0,56$ seviyesini geçti. Solana’daki yükseliş ivmesi de son hız devam ediyor. Yeni günde de %10 yükselen Solana 35$’ı aştı. Nitekim Cardano’daki bir haftalık %20’yi aşan yükseliş de dikkat çekiyor. Bu yükselişte Cardano blok zincirindeki kilitli Cardano değerinin 250 milyon değeri aşarak yakın dönemin rekor seviyesine yükselmesinin de etkisi var. Bu hafta Fed faiz kararı, Powell konuşması ve istihdam verileri Bitcoin’in son günlerdeki sakinliğini bozabilir. Ancak Fed tarafından beklenen faizin sabit kalması ve nispeten güvercin mesajlar Bitcoin’in yönünü tekrar yukarı çevirmesi için bir sebep de oluşturabilir.

Bu gelişmelerle haftanın ikinci gününde Bitcoin’de sakin bir seyir devam ederken konsolidasyon sürüyor. Bitcoin dominasyonu bir miktar gevşiyor ve likidite altcoinlere akmaya başlamış gözüküyor. ZRX, BTTC %20’ye varan yükselişlerle güne başlarken majör altcoinler olarak değerlendirilebilecek SOL, LINK, XRP ve DOT %5 ila %10 arası yükselişle yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyorlar.