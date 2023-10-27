Bitcoin 30 bin dolarlık psikolojik sınırını geçti

Raporda öne çıkan önemli başlıklardan biri, Bitcoin’in 24 saatlik volatilitesinde dokuz saat içinde yüzde 1200 oranında ciddi bir yükseliş gerçekleşmesi oldu.

Bitfinex-Alpha iki aydan uzun bir süredir piyasada dengesizliğin artacağı yönünde tahminlerde bulunuyordu, son gelişmelerle birlikte bu tahminler doğrulanmış oldu. Bitcoin’in 16 Ekim tarihli fiyatının 30 bin dolar olan psikolojik sınırı geçmesiyle, 24 saatlik volatilitesinde dokuz saat içerisinde yüzde 1200 gibi ciddi bir yükseliş gerçekleşti.

Harcanan Çıktı Yaş Bantları (SOAB) gibi zincir üzerinde yapılan ölçümler de gelecek aylarda dengesizliğin süreklilik göstereceği yönündeki tahminleri destekledi. Bitcoin’in 16 Ekim tarihli fiyatının 28 bin dolardan 30 bin dolara kadar ulaşan hızlı yükselişini, SEC’in BlackRock’ın iShares Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair doğrulanmamış söylentiler daha da artırdı. Ancak Bitcoin’in bu yükselişi kısa sürdü ve tepe noktasından 28 bin dolar seviyesine kadar düştü. Bu geri çekilme sırasında ise 17 Ağustos’tan beri görülen en yüksek miktar olan 136 milyon doların üzerinde kısa likidasyon gerçekleşti.

Fiyattaki yükseliş, vadeli işlem piyasalarındaki uzun vadeli piyasa alımlarıyla ilişkilendirilirken, bir saat içinde 5,5 milyar dolardan fazla alım yapıldı. Bu yükseliş hareketi geçici olurken, dalgalanmalarla birlikte long ve short pozisyonlarda toplam 187 milyon dolarlık likidasyona sebep oldu. Fiyattaki hızlı değişimlerin short pozisyondaki sıkışmadan değil, piyasanın Spot ETF haberlerine verdiği ani tepkiden de önemli ölçüde etkilendiği gözlemlendi. Bu durum, piyasanın önemli gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. 30 bin dolar seviyesinin aşılması ve sonrasında tekrar 28 bin dolar'ın altına inmesinin ardından Bitcoin, bu seviyeye tekrar çıkmak için iki girişimde bulundu ve nihayetinde 23 Ekim Pazartesi günü başarılı oldu.