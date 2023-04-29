21. dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Kaleciden dönen topla penaltı noktası üzerine buluşan Zahid'in şutunda, Günay meşin yuvarlağı bu sefer iki hamlede kurtararak mutlak bir golü engelledi.

34. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Chouiar'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kurtardı.

38. dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

41. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı top Eysseric'den sekip altıpasın önündeki Bahoken'in önünde kaldı. Bahoken'in müsait durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Eysseric'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fall, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdaki Fall'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha gole yaklaştı. Ani gelişen konuk ekip atağında Eysseric'in pasıyla Fall, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uygun durumdaki Fall'ın vuruşunda, kaleciyi de geçen top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

74. dakikada Chouiar'ın ara pasında Koita ceza sahasında topla buluştu. Koita'nın şutunda kaleye giden topu son anda araya giren Mujakic engelledi ve meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına attı.

81. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Sowe, kaleciyi çalımladı. Kaleciyi geçtikten sonra topu kaleye gönderen Sowe'un şutunda Tarkan Serbest ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı ayakla müdahalesiyle kornere gönderdi.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Oko'nun pasında kale sahasının önündeki Kitsiou'nun şutunda, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

"Alınan bir puan da değerli"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kaldıkları maçın son 30 dakikasında iyi oynadıklarını ama bunun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, ilk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "İlk yarı pas yollarını kapatmakta bayağı zorlandık. Orta saha oyuncularımızın geniş alanda oynamasında kaynaklanan sorunlar oldu. İkinci yarı özellikle son 30 dakika oyunu domine ettik. Kazanabileceğimiz pozisyonları yakaladık maalesef gole çeviremedik. Alınan bir puan da değerli. Önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Var gücümüzle kupaya asılacağız." dedi.

Maçın hakemleriyle ilgili gelen bir soru üzerine Tolunay Kafkas, "Futbolda 40 yılım geçti. Antrenörlükte de 18. yılım. Hakemlerin hiçbir standardı yok. Bir şeyin arkasına sığınıyoruz zannediyoruz öyle değil, bir suçlu varsa benim. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama standartları yok. Tarkan'ın eline çarpan top Fenerbahçe maçıyla aynı. Gerçekten anlamıyorum. Bu yüzden enerjimi buraya değil takıma harcamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün iki takımın oyunun karşılığı birer puandı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta iki takımın da birer puanı hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, her iki takımın da çok istekli olduğunu ve bunu sahaya yansıttıklarını belirtti.

İlk yarıda çok doğru bir yerleşimle sahada yer aldıklarını aktaran Özdeş, "İlk yarıdaki doğru tepkiler bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilsek başka bir oyun olurdu. Oyunun ikinci yarısı da farklı bir formatta oldu. İlk yarının aksine o pas trafiğini daha hızlı ve daha doğru yerlere yapamadık. Üretkenliğimiz de azaldı. Top rakipteyken oyunu doğru bir şekilde oynadık. Kayserispor maçından sonra burada da kazanabilecek oyunu oynadık ama her iki karşılaşmadan da birer puan aldık. Bu beni mutlu etmiyor. Bugün iki takımın oyunun karşılığı birer puandı." ifadelerini kullandı.AA