İzmir Narlıdere Belediyesi’nin 2022-2023 kış dönemi için açtığı 'Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme Kursları’nda sertifika heyecanı yaşandı. Kış dönemi voleybol kurslarını başarıyla tamamlayan minik yetenekler, sertifikalarını Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in elinden aldı. Narlıdere sınırları içerisinde yaşayan ve ilçedeki devlet okullarında öğrenim gören çocuklar voleybol kurslarını başarıyla tamamlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.



Sertifika töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, spor ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba harcadıklarını ifade ederek, “Sporun bireysel ve toplumsal yararının farkındayız. Herkes için spor ve yaşam boyu spor ilkesiyle çocuklarımızı spora teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda açtığımız spor okullarımıza olan ilgiden dolayı çok mutluyuz. Sporun bireylere yaptığı katkıların yanı sıra uluslararası özelliği sayesinde ülkemize neler katacağının da farkındayız. Bu sebeple daha çok başarılı sporcunun ilçemizden çıkmasını istiyor, geleceğin milli sporcularını Narlıdere’den ülkemize kazandırmak istiyoruz” dedi.



Narlıdere Belediyesi Spor Koordinatörü Mehmet Şahin ise, “Kızlarımız başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Dokuz öğrencimiz yüzde 100 burs kazandı, 3 öğrencimiz milli takım altyapısı tarafından izleniyor, bir oyuncumuzu da Ankara’da çok iyi bir takıma yollayacağız. Başkanımız Ali Engin’e çocuklarımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi.