Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı (SABAH)

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli yetkililere "Düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyorum" dedi.

Sakatlığını atlatan Sloven oyuncu, Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha sözleşme hakkındaki kararını yönetime henüz iletmedi.

Sezon sonunda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc , ilk 11 garantisi verilmesi halinde sözleşme yenileyecek.

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