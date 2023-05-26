Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Maçın 11. dakikasında MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun ara pasında ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı

60. dakikada Dokanovic'in ceza yayının dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.

61. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahasına ortasında arka direkte iyi pozisyon alan Serdar Gürler, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

82. dakikada çabuk paslarla ceza sahasına gelen MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'nun altıpasın hemen gerisinden sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

87. dakikada kaleci Muhammed Şengezer ile Mahmut Tekdemir'in aut atışında anlaşamaması sonucu ceza sahasında topu alan Gökhan Töre, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı son çizgiden ceza yayının üzerine çevirdi. Kale boş olmasına rağmen zor pozisyonda olan Diack'ın şutunda, top auta gitti.

90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Emre Kılınç, kafayla topu altıpasın içine indirdi. Savunmadan seken topu arka direkte Chatzigiovanis boş kaleye gönderdi. Chatzigiovanis, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma bölümünde Mujakic'in hakeme itirazından üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart görmesiyle MKE Ankaragücü, 97. dakikada 10 kişi kaldı.

Medipol Başakşehir'in baskısına rağmen önemli bir pozisyon olmadı ve ilk uzatma bölümü sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

111. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği sağladı. Caner Erkin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

120. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın uzatma bölümü 2-2 sona erdi ve İstanbul temsilcisi finale çıktı. (AA)