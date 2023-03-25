Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda, ekipler ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek spor malzemelerini okul yöneticilerine teslim ediyor. Malzeme desteği kapsamında her yaştan öğrenciye; futbol, basketbol, tenis ve voleybol topları, file, koordinasyon seti, yelek, slalom seti, antrenman hunisi ve çanağı, masa tenisi raketi gibi sporun farklı branşlarına yönelik malzeme veriliyor. Öte yandan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, özellikle gençlerin ve çocukların spor yapmalarını teşvik edebilmek amacıyla yıl içinde; tenisten basketbola, jimnastikten halk oyunlarına kadar, 7 farklı branşta ücretsiz spor eğitimleri düzenleniyor.

“Spor Yapan Bir Nesil Yetiştirmek İstiyoruz”

İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, özellikle gençlerin sportif faaliyetlerini desteklemeyi çok önemsediklerini vurgulayarak; “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana, Kartal’da spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın, spor yapan bir nesil olarak yetişmesi bizler için çok önemli. Ücretsiz spor eğitimlerimizin yanında, Kartal’daki tüm okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.