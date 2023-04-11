Jorge Jesus....Çok iyi başladığı bir sezonda Dünya Kupası arasından sonra yeşil sahneye oyuncu grubundan daha formsuz bir şekilde döndü. Döndükten sonra da hatalarına istikrarli bir şekilde devam etti! Hala da inatla devam ediyor.

Hatırlarsanız Aykut Kocaman'ın Fenerbahcesine rakip olmuştu Jesus'un Benficası yıllar önce . Fenerbahçe en az Benfica kadar hatta Portekiz ekibinden daha büyük bir klüptür. Jorge ilk haftalarda yine hatırlayacaksınız merkezde tek oyuncuyla oynamış ancak puan kayıplarından sonra yanlışından dönüp ikili oynamaya başlamıştı. Simdilerdeyse hocanın kafasında ikili ama iki "6" numarayla oynama takıntısı var. İsmail - Arao - Crespo üçlüsünden ikisini oynatıyor. Birileri Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, tarihsel kodlarından ve Fenerbahçe savunmaz ancak rakibine savunma yaptırır mottosundan hocaya bahsetmemiş sanırım. Ya da hoca Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlamamakta ısrarlı gözüküyor. Ayrıca orta sahada, merkeze “6 ve 8” numaralarla çıkmanız için çok büyük bir takımda görev yapan rütbeli bir teknik adam olmanıza gerek de yok. Fenerbahçe tek santrafor ile oynar. Çift santrafor ile gol arar. Tek santrafor arkası “10” numara ile farklı bir diziliş yapar. Hatta tek forvet arkasında kalabalık bir orta saha ile mücadele de eder. Fakat Fenerbahçe asla iki defansif ön libero ile orta sahasını komuta edemez! Etmez. Bu şekildeki bir oyun tarzı Fenerbahçe’nin karakteri değildir!

ARDA İLE ZAJC OLMAZSA OLMAZDIR

Bakın Fenerbahçe'de topu koşturacak, meşin yuvarlağı paslarla buluşturacak ve topun rakip filelere kavuşmasını sağlayacak aksiyonları hazırlayacak üç oyuncu var Jesus'un elinde; Arda, İrfan ve Zajc. Derbiye benzer bir şekilde yine öylesine garip bir 11 çıktı ki sahaya, Zajc ve Arda sahada yoklar, İrfan da ısrarla yanlış bölgede oynamaya devam etti karşılaşma süresince. Fenerbahçe'de Jesus'un yerine altyapıdan bir hoca getirseniz bu üç oyuncudan en az ikisini her maç sahaya sürer. Bugünkü form durumlarına göre Zajc ve Arda'nın sürekli olarak ilk 11'de görev alması beklenir Portekizli hocadan. İrfan’

dan da kenar -kanat oyuncusu filan olmaz. Hoca gitsin Kahveci'nin Başakşehir'de oynadığı maçlarını izlesin bir zahmet!

Defansif oyunun en iyi motiflerini uygulayan, futbolun takım defansından başladığını en iyi pratiklerle ortaya koyan İtalyan futbolunun ve onun ekol oyuncularından olan Andrea Pirlo takımı Karagümrük’ü 3'lü defansif dizilişle oynatmazken, Jesus'un zaman zaman kendi savunmasını üç oyuncudan oluşturması sizce de garip değil mi?Maçlara üçlü ile başlayıp skor olarak geriye düşünce kalecisinin önüne dört oyuncu koymak sizce de acemice bir uygulama değil mi? Zajc gibi, Arda gibi top sihirbazlarını skor olarak geriye düştükten sonra ikinci yarıda sahaya sürmenin teknik adamlık mantığında nasıl bir açıklaması olabilir?

Karagümrük maçına özel olarak da şu soruyu soralım; Dursun'un kötü performansından sonra sahaya sürülen Pedro’nun derbideki berbat performansını göstermeye devam ederken hala sahada kalması kimin hatasıdır acaba? Skor 1-2'ye geldikten sonra Jesus neden Pedro'da ısrarcı oldu? Halbuki Valencia tek santrafor oynayabilir, Pedro'nun yerine de oyuna Crespo veya başka bir futbolcu girip orta sahada bir fazla oyuncuyla oynanabilir ve böylece Fenerbahçe belki de oyunun son beş dakikasında bir Anadolu takımı havasına bürünüp defansına gömülmeyip, karşılaşmayı da kendi öz kimliğiyle tamamlayabilirdi.

Gecenin Notu: Bence futbolculardan çok takımın bu durumda olmasının esas sebebi teknik adamdır. Aklı başka yerdedir, aklı bir karış havadadır. Jesus gibi bir profesyonel ne üzücü ki görevine konsantre değildir. Ne zamanki ikinci yarıda Zajc ve Arda gibi doğru isimlerle oynamaya başlamıştır, hocanın uyanması sahadaki futbolcuları da uyandırmıştır. Jorge Jesus, “Balık baştan kokar” deyiminin hakkını fazlasıyla vermektedir! İşin bir diğer ilginç yanı da ikinci devrede sarı lacivertliler galipken, hocanın yine kontrolünü kaybedip kendisini olası bir kırmızı kartla oyundan attırma gayretleridir! Son sözümüz de Pirlo’ya olsun; İsmine ve kariyerine yakışan, klübünün imkanları ölçüsünde başarılı bir takım oluşturmuş. Pekala Karagümrük gelecek sezon kendi kompakt stadında ve bir kaç yeni takviyeyle üst sıraları zorlayabilir.

Maçın Kırılma Anı: Altay her ne kadar hatalı gol yesede, 51. dakikada yaptığı kritik kurtarışla futbolcu arkadaşlarının üzerindeki ölü toprağı almış ve takımını ayağa kaldırarak, arkadaşlarının reaksiyon vermesini sağlamıştır.