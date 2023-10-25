Yangından da beteri var

Sarıyer Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısı ile Türkiye'deki ormanların tahribatına ilişkin bir panel düzenledi. Orman yangınları kamuoyunda ses getirirken orman alanlarının ormancılık dışı amaçlarla kullanıma açılmasının dikkatlerden kaçtığına değinilen panelde; ormanlık alanların maden ocakları, enerji nakil hatları, turizm tesisleri gibi kullanımlarına vurgu yapıldı.

Sarıyer Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği ormanların yanmasının yanı sıra ormancılık dışı kullanıma açılmasına dikkat çeken bir panel düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panelde son yıllarda artan orman kayıpları üzerinde duruldu. Türkiye Ormancılar Derneği Şube Başkanı Sezai Kaya yaptığı konuşmada, “Türkiye Ormancılar Derneği ve Sarıyer Belediyesi önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor, bugün buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda bir taslak hazırlanacak” bilgisini verdi. İşletmeler bizim ormanlarımızı yok ediyor” diyen Prof. Dr. Doğan Kantarcı ise panelde yaptığı konuşmada: “Evet. Kamu hizmetinden bahsediliyor ama şirket yararına değil. Kamu yararına. Kamu biziz, şirket değiliz. Peki, şirketler ne yapıyor? Parayı kasasına koyuyor” ifadelerini kullandı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyelerinden Teoman Alptürk ise konuşmasında enerji vurgusu yaparak bunun bir üçgen olarak düşünülmesi gerektiğine; sürdürülebilirlik, güven ve ekonomi başlıklarının öneminin atlanmaması gerektiğine değindi.

“ORMANLARIMIZI YOK EDİYORUZ”

Ormancılık dışı amaçlarla yapılan tahsislerin sayısı ekonomik kalkınmaya hizmet edeceği yanılgısıyla her geçen yıl daha da arttırılıyor” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şunlara dikkat çekti: “11 yılda fiilen orman ekosistemi olma özelliğini kaybetmiş çok fazla yer var. Yani biz devlet olarak yok ediyoruz, bunun başka bir izahı yok. Sevgili dostlar sizler işin uzmanlarısınız. Ormanlarımızın ormancılık dışı kullanıma açılması konusunda bilimsel açıklamalarınızı, rakamlarla söyleyeceksiniz Biraz önce söylediğim gibi. Biz de ormanlık alanları en fazla olan nadir ilçelerden biriyiz. Yangınlar kadar tehlikeli bu ormancılık dışı kullanım alanlarının bugün de yarın da gelecek kuşaklar açısından da çok vahim olduğunun farkındayız. Biz bu kayıpların önüne geçmek için yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapmalıyız.”

ORMANLARI YOK EDEREK KALKINABİLİR MİYİZ?

Maalesef duyarlı belediye sayıları oldukça az. Bu yüzden konuşmalarıma Sarıyer Belediyesi'ne ve Başkan Şükrü Genç'e teşekkür ederek başlamak istiyorum” diyen Prof. Dr. Erdoğan Atamış şu başlıkların altını çizdi: “Maalesef birçok konuda kuşatma altında ormanlarımız, özellikle yasalarda yapılan değişiklikler artık hepimizi çileden çıkarmış vaziyette. Özellikle son yirmi yılda 36 kez yasalarda değişiklik yapıldı. Siyasi iktidarlar da zaman zaman kendi ekonomik yetersizliklerini, orman alanlarından karşılamaya çalıştılar. Maalesef bu çelişkiyi yaşıyoruz. Hiçbir siyasi iktidara bırakılacak kadar değersiz, gözden çıkarılacak bir varlık değil ormanlarımız. Son yıllarda orman kaybında rakamlar artıyor. Çünkü keşif yapmış hükümet. Nasıl bir keşif? Kalkınacağız. Kalkınmak için ormanları yerle bir edeceğiz. Tıpkı Brezilya'da bir önceki Cumhurbaşkanının fikri gibi veya Endonezya'daki yöneticiler gibi veya Kolombiya'daki yöneticiler gibi. Ormanları yok ederek kalkınma fikri gelmiş. Olabilir mi? Kalkınabilirler mi? Tabi ki hayır.”

“CİDDİ BİR TEHDİT VAR”

TEMA Vakfı katılımcılarından Eylem Tuncaelli yaptığı konuşmada madenciliğe değinerek şu başlıkların altını çizdi: “Sadece ülkemizde son iki yılda bilinen dört kaza oldu. Biri de Şebinkarahisar'da gündeme geldi. Bunun üzerine vakıf olarak eğildik ve ilgilenmeye başladık. Zaten hepiniz biliyorsunuz Brezilya'da bir demir madeninde kaza olmuştu. Oradaki insanların birçoğunun cesedine bile denk gelinemedi. O cesetler kayıp olarak tarihe geçti. Çok ciddi bir tehdit bu. İlk elli yıl içerisinde bu atık barajlarının yarısından fazlası çok ciddi kazalara neden olacak.”