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İstanbul'da Aşırı Sıcaklara Dikkat

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İstanbul'da Aşırı Sıcaklara Dikkat
İstanbul, Afrika ve Basra’dan gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. AKOM’un açıklamasına göre, sıcaklıkların bugünden itibaren 35 dereceyi aşması bekleniyor. Hafta boyunca devam edecek bu kavurucu sıcak hava, özellikle risk grupları için dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Risk Grupları İçin Öneriler

Uzmanlar, sıcaklığın en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlılar, kronik hastalar, hamileler ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalanların, serin ve gölgeli alanları tercih etmeleri, bol su içmeleri ve koruyucu önlemler almaları önemle tavsiye ediliyor.

Orman Yangını Tehlikesi Artıyor

AKOM, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını riskini artırdığını belirtti. Vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli olmaları, ateş yakmaktan kaçınmaları ve şüpheli durumları derhal yetkililere bildirmeleri istendi. Yangın tehlikesine karşı alınacak önlemler, hem doğal yaşamı korumak hem de insanların güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

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