İstanbul'da Aşırı Sıcaklara Dikkat

Risk Grupları İçin Öneriler

Uzmanlar, sıcaklığın en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlılar, kronik hastalar, hamileler ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalanların, serin ve gölgeli alanları tercih etmeleri, bol su içmeleri ve koruyucu önlemler almaları önemle tavsiye ediliyor.

Orman Yangını Tehlikesi Artıyor

AKOM, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını riskini artırdığını belirtti. Vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli olmaları, ateş yakmaktan kaçınmaları ve şüpheli durumları derhal yetkililere bildirmeleri istendi. Yangın tehlikesine karşı alınacak önlemler, hem doğal yaşamı korumak hem de insanların güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.