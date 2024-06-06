ADD Tuzla Atatürk’ü andı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tuzla Şubesi, Mustafa Kemal’in 5 Haziran 1928 tarihinde Tuzla’ya ilk kez gelişinin 96.yılını andı.

ADD şube başkanı Şengül Özpağada’nın Marmaray Tuzla İstasyonu’nda düzenlediği anma programına Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, CHP meclis grup başkanı Ali Ekber Kızılkan ve meclis başkan vekili Gökhan Can, ADD Genel Sekreter Yardımcısı Önder Polatoğlu, İBB başkan danışmanlarından Bülent Akköse, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileriyle Atatürk’ün hemşehrileri katıldı.

Başkan Şengül konuşmasında Atatürk’ün ziyaretlerinin dönemin gazetelerinde nasıl yer aldığını, istasyonda kimler tarafından ve nasıl karşılandığını anlattı.

Gülenç de “Tuzla’nın tarihini önemsiyoruz. Tarihimizi bilmek zorundayız.” dedi.

ÖZSOY’UN KONUŞMASI

Atatürk’ün Tuzla’yı ziyaretleri konusunda araştırmalar yapan gazetemizin muhabiri İskender Özsoy da konuşmasında Gazi’nin İstanbul’da ilk ziyaretlerini bir mübadil yerleşimine yapmasının önemli olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Atatürk her iki ziyaretinde halkın ve öğrencilerin coşkun sevgi gösterileriyle karşılanmış. Ziyaretlerin tanıklarıyla zamanında yaptığım konuşmalarda o günü anlatırken çok heyecanlanırlardı.”

ADD’nin programı Tuzla Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisiyle sona erdi.