  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. ADD Tuzla Atatürk’ü andı

ADD Tuzla Atatürk’ü andı

Yayınlanma:
ADD Tuzla Atatürk’ü andı
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tuzla Şubesi, Mustafa Kemal’in 5 Haziran 1928 tarihinde Tuzla’ya ilk kez gelişinin 96.yılını andı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tuzla Şubesi, Mustafa Kemal’in 5 Haziran 1928 tarihinde Tuzla’ya ilk kez gelişinin 96.yılını andı.

ADD şube başkanı Şengül Özpağada’nın Marmaray Tuzla İstasyonu’nda düzenlediği anma programına Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, CHP meclis grup başkanı Ali Ekber Kızılkan ve meclis başkan vekili Gökhan Can, ADD Genel Sekreter Yardımcısı Önder Polatoğlu, İBB başkan danışmanlarından Bülent Akköse, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileriyle Atatürk’ün hemşehrileri katıldı.

Başkan Şengül konuşmasında Atatürk’ün ziyaretlerinin dönemin gazetelerinde nasıl yer aldığını, istasyonda kimler tarafından ve nasıl karşılandığını anlattı.

Gülenç de “Tuzla’nın tarihini önemsiyoruz. Tarihimizi bilmek zorundayız.” dedi.

ÖZSOY’UN KONUŞMASI

Atatürk’ün Tuzla’yı ziyaretleri konusunda araştırmalar yapan gazetemizin muhabiri İskender Özsoy da konuşmasında Gazi’nin İstanbul’da ilk ziyaretlerini bir mübadil yerleşimine yapmasının önemli olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Atatürk her iki ziyaretinde halkın ve öğrencilerin coşkun sevgi gösterileriyle karşılanmış. Ziyaretlerin tanıklarıyla zamanında yaptığım konuşmalarda o günü anlatırken çok heyecanlanırlardı.”

ADD’nin programı Tuzla Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisiyle sona erdi.

FİKRİYE YERGÜN

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İstanbul
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Neler Olacak? Ücretsiz Ulaşım ve Kesim Tesisleri Detayları Burada!
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Neler Olacak? Ücretsiz Ulaşım ve Kesim Tesisleri Detayları Burada!
İstanbul'da Su Kesintisi Alarmı: Hangi İlçeler Susuz Kalacak? İSKİ'nin Güncel Su Kesintisi Listesi!
İstanbul'da Su Kesintisi Alarmı: Hangi İlçeler Susuz Kalacak? İSKİ'nin Güncel Su Kesintisi Listesi!
Damakta tat bırakan şölen
Damakta tat bırakan şölen
Yeni Haftada İstanbul’da Hava Nasıl Olacak? AKOM'dan Gelen Son Dakika Yağış ve Sıcaklık Bilgileri
Yeni Haftada İstanbul’da Hava Nasıl Olacak? AKOM'dan Gelen Son Dakika Yağış ve Sıcaklık Bilgileri
İstanbul İçin Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı: İşte Hafta Sonu Hava Durumu
İstanbul İçin Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı: İşte Hafta Sonu Hava Durumu
İstanbul İçin Meteorolojik Uyarı: Mayıs Ayında Oraj Tehlikesi! Peki Oraj Nedir?
İstanbul İçin Meteorolojik Uyarı: Mayıs Ayında Oraj Tehlikesi! Peki Oraj Nedir?
İstanbul Elektrik Kesintileri: En Güncel Bilgiler ve Etkilenecek İlçeler! 25 Nisan 2024 Elektrik Kesintisi Detayları
İstanbul Elektrik Kesintileri: En Güncel Bilgiler ve Etkilenecek İlçeler! 25 Nisan 2024 Elektrik Kesintisi Detayları