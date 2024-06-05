Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Neler Olacak? Ücretsiz Ulaşım ve Kesim Tesisleri Detayları Burada!

Kurban Bayramı'nda İstanbul'un dört bir yanında yapılacak olan hazırlıklar ve sunulacak hizmetler, hem şehrin yerlileri hem de ziyaretçileri için büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram süresince alınan önlemleri ve sunulacak hizmetleri detaylandıran bir açıklama yayınladı. Bayramın 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacağı bu dönemde, İstanbulkart sahipleri için toplu taşımanın ücretsiz olacağı belirtildi.

Modern Tesislerde Kurban Kesim Hizmeti

İstanbul'da bayram boyunca, İBB'ye ait modern tesislerde kurban satış ve kesim işlemleri gerçekleştirilecek. Avrupa Yakası'nda iki, Anadolu Yakası'nda ise üç olmak üzere toplamda beş farklı tesiste hizmet verilecek. Bu tesisler, son teknoloji ekipmanları ile donatılmış durumda ve olası arızalara karşı ekipler her an müdahaleye hazır bekletiliyor. Ayrıca, vatandaşların kurban etlerini hijyenik bir şekilde paketleyebilmeleri için 240 bin adet ücretsiz kurban poşeti dağıtılacak.

Tesislerde Sunulan Diğer İmkanlar

İBB'ye ait tesisler, sadece kurban kesimi için değil, aynı zamanda ziyaretçilere konforlu bir ortam sağlamak amacıyla da kurgulanmıştır. Tesisler içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm sosyal alanlar mevcuttur. Bu alanlar, bayram süresince vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için tasarlanmıştır.

Kurban Satış ve Kesim Yerleri

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Alibeyköy-Eyüpsultan ve Kayaşehir-Başakşehir; Anadolu Yakası'nda ise Paşaköy-Sancaktepe, Ferhatpaşa-Ataşehir ve Kurnaköy-Pendik bölgelerinde kurban satış ve kesim alanları hizmete açık olacaktır.

Kurban Bilgileri Cebinizde: Mobil Uygulama

İBB tarafından sunulan Kurban Mobil Uygulaması, kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılması, kurban satış ve kesim yerlerinin kolayca bulunması gibi işlevleriyle dikkat çekiyor. Uygulama, IOS ve Android marketler üzerinden ücretsiz olarak indirilebilirken, İBB'nin tesislerinde kurban kesimi yapacak vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de uygulama üzerinden sağlanacak. Ayrıca, uygulama aracılığıyla kurban kesim sırasını takip etmek mümkün olacak.

Boğa Yakalama Timi ve Zabıta Denetimleri

İBB, kaçan kurbanlıklar için özel olarak kurulan Boğa Yakalama Timleri ile bayram süresince hizmet verecek. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bu ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek kaçan hayvanları yakalayıp sahiplerine teslim edecek. İBB Zabıta ekipleri de, kurban kesiminin belirlenen alanlar dışında yapılmaması için denetimlerini sürdürecek ve İstanbulluların huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalışmalarını devam ettirecek.

Ücretsiz Toplu Taşıma Olanakları

Bayram süresince, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gibi ulaşım servisleri gerekli durumlarda ek seferler koyarak, İstanbulluların bayramı rahat bir şekilde geçirmelerini sağlayacak. İBB Deniz Taksileri de bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek.

Bu şekilde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresince aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetler, hem İstanbulluların hem de şehre gelen ziyaretçilerin bayramı sorunsuz ve keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacı taşımaktadır.