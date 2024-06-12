TDH’den Filistin’e destek

Tuzla’daki CHP üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan, ancak henüz tüzel kişilik kazanmamış oluşumun sözcüsü Özkan Toraman'ın okuduğu açıklamada “Siyonist ırkçı İsrail Hükümeti uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ediyor.” denildi.

Açıklamada şu görüşleri yer verildi:

“7 Ekim’den beri saldırılarına devam eden İsrail Filistin topraklarında katliam yapıyor. Saldırılar sonucu hastane, ibadethane gibi yaşam alanları mezarlığa çevrildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 82 bine yakın sivil yaralandı. Vahşette sınır tanımayan faşist ve gözü dönmüş İsrail, ABD’nin öncülüğünde 57 İslam ülkesinin liderlerinin sessizliğinden ve korkaklığından cesaret alarak katliama devam ediyor. Katliamı lanetliyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

SAVAŞ SUÇU

İsrail’in savaş ve insanlık suçu işlediğinin vurgulandığı açıklamada ayrıca şu görüşler dile getirildi:

“İsrail’e destek olan ülkeleri ve liderlerini tüm kalbimizle lanetliyoruz. İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na çağrıda bulunuyor, ‘Gün susma günü, kafanızı toprağa gömme günü değildir. Gün soykırıma, vahşete ve talana sessiz kalma günü değildir.’ diyoruz. Sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır. Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin’i yaratmak için işgalci siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Soykırımcı İsrail vicdanlarda nasıl mahkûm olduysa uluslararası mahkemelerde yargılandığını görene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Direnen Filistin halkı kazanacak, Ortadoğu savaşla değil barışla değişecek.”